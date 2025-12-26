¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 26 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Nuevo comienzo

Borrón y cuenta nueva: Gallardo pone a River en marcha y empieza la reconstrucción 2026

Tras un año para el olvido, el plantel millonario volvió a los entrenamientos en Ezeiza con caras nuevas, juveniles y la misión de recuperar la identidad que marcó la era del Muñeco.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 12:08
PUBLICIDAD
Gallardo volvió a poner a River en marcha en Ezeiza, con la mira puesta en la reconstrucción 2026.

River volvió al ruedo. Luego del paréntesis por las fiestas navideñas, el plantel comandado por Marcelo Gallardo retomó los entrenamientos en el predio de Ezeiza y comenzó a delinear lo que será la puesta a punto para una temporada 2026 cargada de desafíos y con la necesidad urgente de cambiar la imagen que dejó el último año.

Atrás quedaron la Nochebuena y la Navidad en familia. Desde este viernes, el foco volvió a estar puesto en el trabajo y en un proceso que promete ser profundo. Con la salida de varios referentes y la irrupción de juveniles que empiezan a ganarse su lugar, el Muñeco apuesta por un River renovado, más dinámico y con hambre de revancha.

El regreso a las prácticas tuvo además dos nombres propios que ya forman parte del grupo y que fueron pedidos expresos del entrenador: Fausto Vera y Aníbal Moreno. Sus incorporaciones marcan el primer paso de un mercado que todavía no terminó y en el que la dirigencia seguirá buscando refuerzos para fortalecer un plantel que necesita jerarquía y recambio.

El cronograma de trabajo ya está definido. El plantel volverá a tener descanso el 31 de diciembre y el 1 de enero, para luego trasladarse a San Martín de los Andes, donde realizará una semana de alta exigencia física entre el 4 y el 11 de enero. Allí comenzará a tomar forma el equipo que Gallardo imagina competitivo desde lo futbolístico y lo mental.

Después llegará el turno de Punta del Este, un escenario que combinará tranquilidad y fútbol. En Uruguay, River encarará otra etapa de la pretemporada y no se descarta la disputa de amistosos frente a Peñarol y Nacional, dos pruebas exigentes para empezar a medir el funcionamiento del equipo.

El estreno oficial será el fin de semana del 25 de enero, cuando el Millonario visite a Barracas por el Torneo Apertura. Será el primer examen de un River que busca dejar atrás el golpe del 2025 y volver a reconocerse en su juego. Gallardo ya dio la orden: volver a empezar, pero con la identidad como bandera.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD