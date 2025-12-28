Luego de haberse quedado en la puerta del ascenso a la Liga Profesional en dos oportunidades, Deportivo Madryn no quiere volver a pasar por lo mismo y este domingo anunció a dos refuerzos bomba: Pol Fernández y Ramón Ábila. Sin embargo, todo se trató de una broma del Día de los Inocentes, este domingo 28 de diciembre.

El Aurinegro sorprendió a todos con dos posteos. El primero con la imagen del volante de último paso por Godoy Cruz, que llegó acompañado de un "¿Estás listo, Pol?". Apenas unos minutos después, otra foto, esta vez de Wanchope llegó con otra pregunta sugestiva: "¿Todo bien, Ramón?". Mensajes cortos, sin confirmaciones, pero con la potencia suficiente para dar a entender que serían refuerzos.

Luego apareció en redes el de Guillermo "Pol" Fernandez

Las reacciones no tardaron en llegar. Rápidamente, los comentarios se multiplicaron y el entusiasmo se trasladó a cada rincón del mundo Aurinegro. En un mercado de pases donde cada detalle cuenta, los guiños digitales suelen ser el primer indicio de negociaciones en marcha… o, al menos, de un intento por sacudir la escena.

De todas maneras, las horas pasaron y el mensaje oficial de bienvenida no llegó, por lo que muchos empezaron a atar cabos y llegaron a la conclusión de que se trató de una simple broma del Día de los Inocentes, que se celebra todos los 28 de diciembre y donde este tipo de chistes abundan.