El delantero Nicolás Paz tuvo una tarde/noche para el olvido en Como. Su equipo, que jugó con uno más desde los ocho minutos por la expulsión de Honest Ahanor tras un golpe al argentino Máximo Perrone, no pasó del empate e igualó 0-0 con Atalanta en la fecha 23 de la Serie A del fútbol italiano.

El europibe que juega para Argentina tuvo una oportunidad inmejorable de darle los tres puntos a los que orienta Cesc Fábregas, pero Marco Carnesecchi le atajó un penal, el tercero consecutivo que falla. Terminó el partido entre lágrimas, consolado por sus compañeros.

Momento clave del partido, y el hijo de Pablo Paz, falla en la definición

Pese a que falló el tiro desde los 12 metros, el jugador se fue respaldado por su técnico, sus compañeros y el público coreó su nombre, pese a que no pudo marcar el tanto.

Banca absoluta del entrenador para el jugador