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Viernes 20 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Hay rival africano

Cambio de planes: la FIFA no autorizó a Guatemala y Argentina jugará ante Mauritania

Luego de la negativa de FIFA para jugar ante los guatemaltecos por la regla de que dos seleccionados no pueden disputar partidos en continentes distintos, AFA acordó que los africanos sean los rivales de la albiceleste el próximo 27 de marzo.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 17:05
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Mauritania, el inédito enfrentamiento que Argentina tendrá como despedida del país.

Finalmente, habrá un volantazo con el último amistoso de la Selección Argentina. Luego de que FIFA desautorizara a Guatemala a jugar en La Bombonera, la albiceleste confirmó su último compromiso previo al Mundial frente a Mauritania el 27 de marzo. Con cambio de rival y fecha (iba a ser el 31 de marzo) este duelo representará la despedida del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante su público local antes de su viaje a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de que ya estaba todo acordado con Guatemala, el elenco centroamericano disputará otro partido en Europa y la FIFA prohibe a sus miembros jugar en dos amistosos en continentes diferentes durante una misma ventana. Pese a los conflictos de organización que esto conllevó en AFA, rápidamente apareció la elección de Mauritania como rival, en lo que será el primer duelo en la historia entre ambos seleccionados

Se trata de un elenco que no suele aparecer y no tiene una gran historia dentro del fútbol africano. Ubicada en el noroeste de África, Mauritania limita con el Sáhara Occidental, Argelia, Malí y Senegal, países más protagonistas dentro del continente. Futbolísticamente, nunca participaron en un Mundial o en Juegos Olímpicos, pero en 2019 llegaron por primera vez a clasificar a una Copa Africana de Naciones y metieron tres participaciones al hilo (2019, 2021 y 2023) hasta que la racha se cortó en la pasada edición.

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