La 13 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya ha anunciado los line up de todos sus escenarios, con artistas tanto nacionales como internacionales y regionales, para distintos gustos y edades. El festival ofrecerá todo tipo de música para vivir cuatro días en familia o amigos.

Aunque la grilla del Escenario Confluencia fue anunciada hace semanas, los artistas del Escenario Limay se confirmaron hace algunos días. Pero además de estos escenarios de siempre, también se suma como el año anterior el Energy Arena, con lo mejor de la escena techno, y el escenario infantil, ofreciendo shows y música para los más chicos.

El Energy Arena trae lo mejor de la música electrónica a cargo de Djs neuquinos y regionales, ofreciendo una experiencia única y llena de energía dentro del predio de la Fiesta, ideal para distender un rato entre shows. La entrada, como a toda la fiesta, es libre y gratuita. El line up es este:

Jueves 5:

19hs Chain Haded

20 Depascuale

21 Kaala B2B Max Dalena

22 Boutt

23 Sveca

00 Tav

Viernes 6:

19hs Fefo

20.30 Boris Louit B2B Abril Ferrari

22 Dallas B2B Gonziegram

23 Fat D

00 Hernalz B2B Farizano

Sábado 7:

19hs Ju Verdún

20 Martina Colombero B2B Erick Scobar

21 Pepe Márquez

22 Franco y Lucca

23 N!mo

00 Maxi Cayon

Domingo 8:

19hs Tomi Belloso

20.30 Seki

22 Guus Muñoz B2B Bautista Di Tella

23 Schuffeneger

00 Darío Arcas

En el escenario infantil, pensado para que los más chicos también puedan divertirse y acompañar a los adultos, se presentarán los siguientes shows:

Jueves 5:

19 Ronda de canciones

20 Joaquín Di Magic

Viernes 6:

19 Marito Diabolista

20 Los Entretenedores

Sábado 7:

19 A la Chuña

20 Los Musis de Profica

Domingo 8: