La 13 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya ha anunciado los line up de todos sus escenarios, con artistas tanto nacionales como internacionales y regionales, para distintos gustos y edades. El festival ofrecerá todo tipo de música para vivir cuatro días en familia o amigos.
Aunque la grilla del Escenario Confluencia fue anunciada hace semanas, los artistas del Escenario Limay se confirmaron hace algunos días. Pero además de estos escenarios de siempre, también se suma como el año anterior el Energy Arena, con lo mejor de la escena techno, y el escenario infantil, ofreciendo shows y música para los más chicos.
El Energy Arena trae lo mejor de la música electrónica a cargo de Djs neuquinos y regionales, ofreciendo una experiencia única y llena de energía dentro del predio de la Fiesta, ideal para distender un rato entre shows. La entrada, como a toda la fiesta, es libre y gratuita. El line up es este:
Jueves 5:
-
19hs Chain Haded
-
20 Depascuale
-
21 Kaala B2B Max Dalena
-
22 Boutt
-
23 Sveca
-
00 Tav
Viernes 6:
-
19hs Fefo
-
20.30 Boris Louit B2B Abril Ferrari
-
22 Dallas B2B Gonziegram
-
23 Fat D
-
00 Hernalz B2B Farizano
Sábado 7:
-
19hs Ju Verdún
-
20 Martina Colombero B2B Erick Scobar
-
21 Pepe Márquez
-
22 Franco y Lucca
-
23 N!mo
-
00 Maxi Cayon
Domingo 8:
-
19hs Tomi Belloso
-
20.30 Seki
-
22 Guus Muñoz B2B Bautista Di Tella
-
23 Schuffeneger
-
00 Darío Arcas
En el escenario infantil, pensado para que los más chicos también puedan divertirse y acompañar a los adultos, se presentarán los siguientes shows:
Jueves 5:
-
19 Ronda de canciones
-
20 Joaquín Di Magic
Viernes 6:
-
19 Marito Diabolista
-
20 Los Entretenedores
Sábado 7:
-
19 A la Chuña
-
20 Los Musis de Profica
Domingo 8:
-
19 Cia Terráquea
-
20 Dúo D2