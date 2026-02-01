¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 01 de Febrero, Neuquén, Argentina
Música para todos los gustos

Para bailar o disfrutar en familia: el line up del escenario techno y del infantil en la Fiesta de la Confluencia

Con propuestas para todos los públicos, la Fiesta suma música electrónica en el Energy Arena y espectáculos infantiles para los más chicos, ampliando la experiencia del festival.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 11:03
La 13 edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia ya ha anunciado los line up de todos sus escenarios, con artistas tanto nacionales como internacionales y regionales, para distintos gustos y edades. El festival ofrecerá todo tipo de música para vivir cuatro días en familia o amigos.

Aunque la grilla del Escenario Confluencia fue anunciada hace semanas, los artistas del Escenario Limay se confirmaron hace algunos días. Pero además de estos escenarios de siempre, también se suma como el año anterior el Energy Arena, con lo mejor de la escena techno, y el escenario infantil, ofreciendo shows y música para los más chicos.

El Energy Arena trae lo mejor de la música electrónica a cargo de Djs neuquinos y regionales, ofreciendo una experiencia única y llena de energía dentro del predio de la Fiesta, ideal para distender un rato entre shows. La entrada, como a toda la fiesta, es libre y gratuita. El line up es este:

Jueves 5:

  • 19hs Chain Haded

  • 20 Depascuale

  • 21 Kaala B2B Max Dalena

  • 22 Boutt

  • 23 Sveca

  • 00 Tav

Viernes 6:

  • 19hs Fefo

  • 20.30 Boris Louit B2B Abril Ferrari

  • 22 Dallas B2B Gonziegram

  • 23 Fat D

  • 00 Hernalz B2B Farizano

Sábado 7:

  • 19hs Ju Verdún

  • 20 Martina Colombero B2B Erick Scobar

  • 21 Pepe Márquez

  • 22 Franco y Lucca

  • 23 N!mo

  • 00 Maxi Cayon

Domingo 8:

  • 19hs Tomi Belloso

  • 20.30 Seki

  • 22 Guus Muñoz B2B Bautista Di Tella

  • 23 Schuffeneger

  • 00 Darío Arcas

En el escenario infantil, pensado para que los más chicos también puedan divertirse y acompañar a los adultos, se presentarán los siguientes shows:

Jueves 5:

  • 19 Ronda de canciones

  • 20 Joaquín Di Magic

Viernes 6:

  • 19 Marito Diabolista

  • 20 Los Entretenedores

Sábado 7:

  • 19 A la Chuña

  • 20 Los Musis de Profica

Domingo 8:

  • 19 Cia Terráquea

  • 20 Dúo D2

