El cipoleño Valentino Simoni, goleador de la reserva campeona de Boca Junors en 2025 y actualmente a préstamo en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, habló sobre su salida del club xeneize y reconoció que le quedó una cuenta pendiente: “Siempre me va a quedar la espina de haber estado cerca de jugar en la primera de Boca Juniors. Ojalá tenga la oportunidad en otro momento".

Además, Simoni fue sincero en un contexto en el que en el equipo de La Ribera sufre la ausencia de varios atacantes por lesión y admitió que lo lleva inevitablemente a reflexionar. “Quizá te ponés a pensar qué hubiese pasado si seguía ahí, pero trato de no darle mucha importancia”. Luego, el atacante marcó distancia de ese pensamiento. “Pensar en eso no está bueno. Ya estoy en otro lugar y tengo que estar 100% comprometido”, agregó en diálogo con Picado TV.

El joven de 21 años llegó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza cedido por Boca hasta diciembre de 2026, sin cargo y con opción de compra, en busca del espacio que no encontró en el Xeneize pese a su destacado paso por la Reserva. Allí construyó un recorrido importante: ganó cinco títulos, incluida la Copa Intercontinental juvenil 2023, y cerró su último año con 37 partidos jugados y 13 goles.

La respuesta en cancha fue inmediata. En su debut en la máxima categoría, Simoni necesitó apenas cinco minutos para marcar el gol del triunfo 1 a 0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Tras la derrota 1 a 0 frente a San Lorenzo de Almagro en la segunda jornada, el equipo mendocino buscará recuperarse este lunes ante Unión de Santa Fe. Mientras tanto, Simoni suma minutos, goles y continuidad, justo en el momento en que Boca atraviesa un escenario complejo en su delantera.