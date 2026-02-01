La inflación de enero volvería a ubicarse por encima del 2%, impulsada principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas, según estimaciones de distintas consultoras privadas. Los relevamientos coinciden en que, pese a la calma cambiaria y la estabilidad macroeconómica, los precios de los productos básicos mantuvieron una dinámica persistente que impidió perforar ese piso.

De acuerdo con informes conocidos en los últimos días, el índice mostró una aceleración hacia el cierre del mes, especialmente en los rubros más sensibles para el consumo diario. Carnes, verduras y aceites concentraron la mayor presión, con subas sostenidas que, aunque no fueron abruptas, se acumularon semana a semana y empujaron el nivel general de precios.

Las proyecciones privadas ubican la inflación de enero en un rango que va del 2,2% al 2,8%, con un consenso cercano al 2,5%. Econviews registró la estimación más elevada, mientras que LCG y el relevamiento de Almaceneros de Córdoba también señalaron una variación en torno al 2,5%, destacando el fuerte impacto del precio de la carne. Equilibra calculó un 2,2% y el IPC Online de Bahía Blanca fue el más moderado, con un registro cercano al 1,9%.

Los analistas explican que la inflación actual conserva “núcleos duros” dentro de la canasta básica, lo que dificulta una desaceleración más marcada. Si bien algunos factores ayudaron a contener el índice —como bajas estacionales en determinadas verduras, ajustes moderados en lácteos y estabilidad en precios regulados como los combustibles—, el peso de los alimentos frescos volvió a ser determinante.

De cara a febrero, el escenario incorporará un cambio técnico relevante: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios, actualizada según hábitos de consumo más recientes. Esta modificación dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, un ajuste que podría alterar la lectura estadística del índice en los próximos meses, aun cuando la presión sobre el bolsillo siga presente.