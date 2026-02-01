Las autoridades activaron un pedido de búsqueda para dar con el paradero de Brenda Guadalupe Fernández, una adolescente de 17 años que es intensamente buscada en la ciudad de Cinco Saltos, con intervención de fuerzas de la región del Alto Valle y Neuquén.

Según la información difundida, Brenda mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello negro lacio que le llega por debajo de los hombros, con flequillo recto, y ojos marrones.

Como características particulares, posee un tatuaje en la muñeca derecha con el nombre “JAZMIN”, otro en la cintura del lado izquierdo con las siglas “DILAN”, y un piercing en la nariz.

Agregaron que no se sabe qué vestía al momento de ausentarse y que tiene su teléfono y DNI.

Desde la Policía remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar con la búsqueda.

Cualquier información que permita dar con su paradero debe ser comunicada de forma inmediata al 911.