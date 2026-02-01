Faltan tan solo cuatro días para el comienzo de otra edición de la fiesta más convocante del país. La Fiesta Nacional de la Confluencia se hará el próximo 5 al 8 de febrero, en Neuquén Capital en la Isla 132. El evento contará con grandes artistas como Luciano Pereyra, Luck Ra, La Bersuit, FMK, Angela Torres, entre otros. Además habrá presentaciones locales y regionales, escenario de electrónica, un espacio para kids, feria de emprendedores, food trucks y mucho más.

Para aquellos que viven en la provincia de Neuquén y quieren viajar hacia la capital para ser parte del festival, pueden aprovechar reintegros y descuentos que ofrece el Ministerio de Turismo. Con estas opciones los residentes neuquinos pueden conseguir hasta el 50% de reintegro de los gastos de tu viaje, logrando así que vivir la Fiesta de la Confluencia no signifique un enorme gasto.

Reintegros para residentes neuquinos

Uno de los beneficios es el programa Viajá Neuquén 2026, está destinado a personas mayores de 18 años residentes en la provincia y permite acceder a un reintegro del monto gastado en servicios turísticos, con un tope máximo de devolución de 500 mil pesos por persona. Para acceder al beneficio, se requiere una compra mínima de 100 mil pesos y la posterior carga de la factura electrónica en el sitio oficial del programa.

El procedimiento es digital y sencillo: una vez contratado y abonado el servicio turístico, la persona beneficiaria debe ingresar al sitio web, cargar el comprobante correspondiente y, tras la validación de los datos del prestador, del comprador y de la cuenta bancaria del Banco Provincia del Neuquén informada, se acredita el reintegro antes del inicio del viaje.

El programa alcanza una amplia gama de prestaciones, incluyendo alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas, alquiler de autos sin chofer, transporte habilitado dentro de la provincia y servicios en el Complejo Termal Copahue.

Las compras pueden realizarse hasta el 23 de abril de 2026, con viajes que podrán concretarse hasta el 30 de abril.

Préstamos para usuarios BPN

Por otro lado, el programa "Disfrutá Neuquén" está encabezado por el Banco Provincia del Neuquén (BPN), juntó con el ministerio de Turismo y se trata de una nueva línea de préstamos personales que busca incentivar el turismo dentro del territorio provincial. Con un monto de hasta 5 millones de pesos, los créditos están destinados exclusivamente al consumo en servicios y productos turísticos locales.

Este servicio está disponible hasta abril de 2026. Para acceder al beneficio, es necesario presentar un presupuesto emitido por comercios adheridos al Club de Beneficios BPN. Más de 200 alojamientos turísticos y cerca de 100 agencias de viaje forman parte del programa, además de negocios vinculados al alquiler de equipos, indumentaria, pesca y transporte.

Como requisito también se debe ser mayor de 18 años, tener residencia en la provincia del Neuquén y contar con una cuenta bancaria activa en el BPN

Los créditos podrán devolverse en 12 meses, con sistema de amortización francés y una tasa fija TNA del 26%.

Con estas posibilidades los residentes neuquinos tienen grandes opciones para trasladarse desde distintos puntos de la provincia hacia la capital, con el fin de disfrutar de la ciudad durante el fin de semana de la Fiesta de la Confluencia.