Conmocionó a todo el público argentino seguidor del automovilismo la lamentable noticia que llegaba desde Mendoza el pasado 19 de diciembre. Mientras paseaba en lancha en el dique El Carrizal junto a sus amigos, a la par que preparaba su participación en el Rally Dakar 2026, el piloto cuyano Juan Cruz Yacopini sufría un grave accidente al arrojarse para darse un baño en una zona de poca profundidad, impactando su cabeza contra el fondo.

Fue trasladado de urgencia en primera instancia hasta el Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó un politraumatismo grave y shock medular. Posteriormente, se lo derivó a la Clínica de Cuyo para continuar con la atención médica. Allí, recibió una exitosa intervención quirúrgica.

Ya en enero, y luego de haber mostrado algunos primeros signos de evolución, el deportista de 26 años fue trasladado al Instituto Fleni, donde permanece internado mientras se evalúa un nuevo traslado, esta vez a la ciudad norteamericana de Boston, para que sea tratado en uno de los centros de rehabilitación más modernos del mundo.

Mensaje del piloto cuyano desde el Instituto Fleni donde se encuentra internado

Mientras tanto, apareció en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales agradeciendo las oraciones por su recuperación. "Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida. De corazón, muchas gracias a todos por pedir por mi salud, espero me sigan acompañando de la misma manera. ¡De corazón, mil gracias!" concluye el escrito que lleva la firma JXY, característica de Juan Cruz.