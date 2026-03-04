En la previa del encuentro ante Boca, en Lanús lamentarán una gran ausencia: Rodrigo Castillo fue oficialmente presentado en Fluminense. El delantero, fundamental para la conquista del Granate tanto en la Copa Sudamericana del año pasado como en el título de Recopa Sudamericana de hace unos días ante Flamengo, fue oficializado en el Flu en las últimas horas, que lo pagó cerca de 10 millones de dólares por la totalidad de su pase.

El delantero, que llegó a Lanús desde Gimnasia (LP) por USD 1.8 millones, firmó anoche su vínculo con el elenco carioca hasta diciembre del 2030 en un pase que se cerró contrarreloj ya que el mercado en el fútbol brasileño cerraba ayer 3 de marzo por la noche. El último aporte de Castillo quedará en el recuerdo de todos los hinchas del Granate: un gol en la ida y otro en la vuelta para que el conjunto del Sur bonaerense se consagre en tiempo extra en la Recopa Sudamericana ante Flamengo, justamente el archirrival de su nuevo club.

En la última jornada contra Defensa y Justicia, el atacante permaneció en el banco de suplentes, sin ingresar, ya que su transferencia a Fluminense estaba avanzada. Fueron en total menos de 9 meses en los que estuvo en Lanús, que lo incorporó a comienzos de julio de 2025, pero desde su arribo el nativo de Venado Tuerto acumuló 14 goles y cuatro asistencias en 32 encuentros, números que además aportaron a los recientes títulos.