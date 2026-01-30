La 38ª edición del Mundialito Infantil de Clubes 2026 que desde hace casi cuatro décadas organiza el Club Deportivo Roca, ya tiene los semifinalistas de la categoría 2013, la divisional más importante con la que cuenta el certamen, los chicos que este año cumplirán o ya cumplieron en algunos casos 13 años.

El estadio Luis Maiolino del barrio Quintú Panal será escenario este sábado de los cruces entre Deportivo Roca ante Estudiantes de La Plata y la Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ) frente a la Amistad de Cipolletti. Dos de los equipos directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los dos restantes de la Liga Deportiva Confluencia.

Es una noche que tuvo su comienzo en jueves y finalizó entrando el vienes, Deportivo Roca Naranja dio la gran nota venciendo al último campeón, Lanús por 1 a 0 con gol de Bayron Cheiman. El “Naranja” se medirá el sábado con Estudiantes de La Plata que derrotó 2-0 a Villa Congreso de Viedma en Sportsman de Choele Choel. Los goles del “Pincha” fueron marcados por Ciro Bruzera y Valentino Apolito.

Marco multitudinario en la edición 2026

En tanto, en cancha de Unión Alem Progresista de Allen, Argentinos Juniors y La Amistad avanzaron y estarán mano a mano buscando su lugar en la final. El “Bicho de La Paternal” superó por 12-0 a La Vecicanterita de Cipolletti con cuatro goles de Agustín Torales e Ian Flores, Thiago Ramos, Alejo Fernández, Mateo Mecozzi y Mateo Frissena.

Por su parte, con tanto de Bastian Calisaya, La Amistad de Cipolletti se impuso 1-0 a San Esteban de Bariloche.