Se terminó el Australian Open para el argentino que mejor comenzó el 2026. Sebastián Báez cayó ante Luciano Darderi por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2 por la segunda ronda del primer Grand Slam del año. En el séptimo duelo entre ambos, el argentino no pudo ante el albiceleste nacionalizado italiano, que aprovechó sus chances en un partido cambiante. Solamente quedan en carrera Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, que jugarán esta noche.

En el primer set Báez fue superior en los primeros juegos y tomó un quiebre que parecía darle la ventaja. Sin embargo, la reacción de Darderi, con muchos tiros ganadores y afianzado desde el fondo le dio una buena racha para revertir el juego. Fue así que el italiano nacido en Argentina tomó distancia de 5-2 y si bien Seba tuvo chances de recuperar pero no las aprovechó y su rival se terminó llevando el set por 6-3.

Darderi aprovechó sus chances y dejó afuera a Báez. (Foto: AP)

En el segundo set fue todo de Báez, que empezó a tomar la iniciativa, con muchos tiros ganadores y bajando la cantidad de errores no forzados. Rápidamente consiguió dos quiebres seguidos y se puso 4-0 arriba, sorprendiendo a un Darderi completamente anulado en ese momento. La superioridad fue total en un parcial que terminó 6-1 en su favor.

Con un set por lado y estando 2-2 en el tercero, el italiano empezó a encontrar de nuevo sus golpes, manejando las velocidades y esa dinámica derivó en un quiebre en el sexto juego que lo puso 4-2. Parecía que Darderi se lo llevaba, pero Báez levantó un set point y recuperó el quiebre, pero luego falló al sostener su servicio y finalmente el parcial quedó para el italiano por 6-4.

El comienzo del cuarto set iba a comenzar con un quiebre por lado, con ambos entrando nerviosos, pero nuevamente Darderi fue el que tomó las riendas del encuentro aprovechando algunos errores de Báez y tomando ventaja en el sexto game. Desde ahí ya Seba no fue el mismo y el italiano aprovechó para finiquitar el duelo con una nueva ruptura que le dio el 6-2 sin contratiempos.en casi dos horas y media. Ahora, el oriundo de Villa Gesell se enfrentará con el ruso Karen Khachanov.