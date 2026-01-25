Cerúndolo enfrenta a Zverev en octavos del Abierto de Australia

La segunda semana del primer Grand Slam del año está a punto de empezar, y lo hará con un partidazo, ya que por los octavos de final del Abierto de Australia se van a medir el argentino Francisco Cerúndolo ante el alemán Alexander Zverev. Durante la madrugada de este domingo 25 de enero, en el cuarto turno de la cancha John Cain Arena, se enfrentarán no antes de las 3 de la mañana (hora argentina).

Cerúndolo es el mejor tenista de nuestro país dentro del ranking ATP, ya que se encuentra en el puesto 21, y por primera vez alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Australia. De hecho, buscará clasificarse entre los ocho mejores de un Gran Slam luego de lo que fueron sus eliminaciones en las ediciones 2023 y 2024 de Roland Garros.

El porteño de 27 años llega a este encuentro contra el alemán oriundo de Hamburgo luego de tres victorias sin ceder sets en Melbourne Park, donde superó chino Zhizhen Zhang (36°), al bosnio Damir Dzumhur (66°) y también al ruso Andrey Rublev (15°). Por su parte, Zverev (3°) derrotó al canadiense Gabriel Diallo (41°), al francés Alexandre Muller (52°) y al británico Cameron Norrie (27°), pero sus victorias fueron en cuatro parciales.

No es la primera vez que se enfrentan, sino que el de este domingo será el sexto juego que tengan entre sí. De hecho, el argentino está arriba en el historial con tres triunfos y dos derrotas.

Cabe destacar que Cerúndolo se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Pero cayó en el cruce que disputaron en Canadá y el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025.