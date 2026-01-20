La UEFA Champions League cerró la temporada 2024/2025 con la publicación del reparto oficial de premios económicos entre los clubes participantes. El informe confirma la magnitud del negocio: el campeón Paris Saint-Germain lideró el ranking de ingresos con 144 millones de euros, en una edición que volvió a elevar el prize money total del fútbol europeo.

El reparto se explica por el nuevo modelo de distribución basado en resultados deportivos, victorias, fases alcanzadas y coeficientes históricos. En ese contexto, los grandes protagonistas del torneo concentraron cifras superiores a los 100 millones de euros, con clubes como FC Barcelona (116,5 millones) y Real Madrid CF (101,8 millones), mientras que otros participantes españoles como Atlético de Madrid y Girona FC quedaron por debajo según su rendimiento competitivo.

El impacto económico no se limitó a la Champions. En la UEFA Europa League, Tottenham Hotspur se embolsó 41.300.000 de euros tras quedarse con el título, mientras que en la UEFA Europa Conference League, Chelsea FC recibió 21.800.000 como campeón y Real Betis 17 millones como finalista.

Pese al aumento del prize money, la UEFA cerró la temporada 2024/2025 con pérdidas de 46 millones de euros, aun cuando sus ingresos alcanzaron los 5.000 millones. El contraste es fuerte frente al ejercicio anterior, impulsado por la Eurocopa 2024, cuando el organismo registró beneficios por más de 200 millones. El informe también recuerda que el nuevo ciclo 2024–2027 mantiene el mismo principio de distribución y destina parte de los ingresos a competiciones femeninas y juveniles, ampliando el alcance del ecosistema europeo.