Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate jugarán este lunes desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Luego de despedir a Marcelo Gallardo en El Monumental, el Millonario visita al líder de la Zona B, que viene de igualar con Racing Club de Avellaneda.

El encuentro se emitirá por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital desde las 21, por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, junto al Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello.

El triunfo ante Banfield por 3 a 1 le sirvió al elenco de Núñez para cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. Con el interinato de Marcelo "Pichi" Escudero buscarán dar el golpe contra el puntero del campeonato, mientras se espera la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet.

Dentro de los puestos de playoffs de la Zona B (marcha 5° con diez unidades) y 13° en la tabla anual, el equipo de la Banda tiene el objetivo de afirmarse en ambas tablas y dejar atrás el pobre arranque de campeonato vivido.

En cuanto al equipo, casi todos los nombres que enfrentaron al Taladro se repetirán, con excepción del juvenil Facundo González. Su reemplazo es hasta ahora una incógnita, ya que el nativo de Punta Alta, baraja al neuquino Marcos Acuña y al uruguayo Matías Viña como posibles opciones, pensando en defender a Sebastián Villa, máxima figura rival.

Marcelo Escudero, "El Pichi" dirigirá esta noche al Millonario

Por su parte, el elenco dirigido por Alfredo Berti tuvo un comienzo casi inmejorable en el campeonato, con cinco victorias y un empate en siete partidos jugados, que lo catapultaron hasta lo más alto de la tabla anual. En pos de seguir sumando, irán por la victoria en un histórico año en el que jugarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. En dicho encuentro, ambos equipos fueron a penales tras un empate 0 a 0 y fue el Azul del Parque el que logró avanzar en la tanda, levantando el torneo unas semanas más tarde.

El colombiano Villa, la figura rutilante de La Lepra mendocina

Probables Formaciones

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.

Hora: 21.30

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

VAR: José Carreras

Estadio: Malvinas Argentinas