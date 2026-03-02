Rolando Figueroa y Mariano Gaido inauguraron la obra de asfaltado en el Distrito 2

El Distrito 2, el barrio del Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital, quedó completamente asfaltado y la ciudad sumó más de 70 cuadras pavimentadas nuevas en la meseta. La obra fue inaugurada por el intendente Mariano Gaido junto al gobernador Rolando Figueroa, en un sector estratégico y donde en los próximos días comenzará a operar el Instituto Vaca Muerta. El barrio cuenta además con iluminación led y un nuevo espacio verde.

“Estamos junto al Gobernador llevando adelante la inauguración de una obra muy importante. Habíamos comprometido el asfalto en el Polo Tecnológico para lo que es el Distrito 2, hoy podemos decir palabra cumplida: 100% del barrio asfaltado. También iluminación LED con fondos neuquinos, empresas neuquinas y trabajadores neuquinos. Ser eficientes es tener las cuentas ordenadas, un trabajo coordinado y con la palabra hacer obras como las 3.000 cuadras que se hacen en la ciudad”, expresó Gaido respecto de la inauguración.

“El Polo y el Instituto Vaca Muerta tienen un sustento social y un acompañamiento integral. Fue capacidad de los neuquinos poder ponerlo en valor, y hoy el barrio se nutre de obras esenciales. El jueves lanzaremos unidades cero kilómetros que van a circular por la ciudad. Además, en la Avenida Mosconi se viene trabajando muy bien, hay obras que no se finalizaron y en un solo año quedará terminada”, agregó el intendente capitalino.

Por su parte, el gobernador Figueroa destacó: “Gaido ha logrado la posibilidad de mostrar cómo se debe trabajar, hay una mirada hacia delante importantísima. El Instituto Vaca Muerta va a formar gente para los yacimientos no convencionales, la industria demandará 14.000 puestos de trabajo más 3.000 por jubilaciones. Hay que mirar hacia el futuro para el tercer módulo que trabajará en temas como la salud por ejemplo, por eso el trabajo conjunto entre el sector público y el privado”.

El Gobernador destacó la importancia de complementar la inversión privada con la pública para generar herramientas económicas y legales que impulsen el crecimiento, teniendo en cuenta que la industria demandará hacia 2030 unos 14.000 nuevos puestos de trabajo, más 3.000 que deberán cubrirse por jubilaciones.

Además añadió: “Este trabajo sirve para consolidar un proyecto político para que a partir de una roca se construya lo que hicimos”.

Y manifestó sobre el discurso de Javier Milei en el Congreso ayer por la noche: “El Presidente valoró el trabajo que se viene haciendo en Neuquén, hay mucho que se pone de la gente, la Provincia está siempre distinguida de lo que se consiguió”.