Estudiantes de La Plata se mueve pensando en la extensa temporada 2026 que lo tendrá jugando torneos locales y Copa Libertadores. El actual campeón del fútbol argentino confirmó la llegada del delantero Adolfo Gaich, quien supo ser promesa del fútbol local y de la selección argentina en categoría Sub 20.

El delantero surgido de las inferiores de San Lorenzo, fue trasferido en el 2020 al CSKA de Moscú por 8.5 millones de euros, y desde ahí comenzó una carrera por el viejo continente sin cumplir las expectativas que se tenía, luego de una gran aparición en el Ciclón, y en la selección argentina Sub 20.

El delantero disputó 119 partidos en el club ruso y marcó 23 goles. En el medio tuvo un breve paso por Italia (Hellas Verona y Benevento) y otro por España (Huesca).en la actualidad estaba jugando cedido al KS Samara, donde apenas vio acción en tres oportunidades.

de promesa a perderse en el fútbol Ruso, Gaich vuelve al fútbol argentino

En la selección, jugó con la Sub 20 donde marcó 7 goles en 20 partidos. Posteriormente disputó 13 cotejos con la Sub 23 marcado tres tantos, mientras que en la mayor también vio minutos.

Llega al pincha tras rescindir su contrato, y arribará el martes a la Argentina para hacerse la revisación médica para sumarse a un Estudiantes que se arma pensando en el 2026; además del delantero cordobés, quien remplazará la salida de Alario; también busca repatriar al lateral derecho Eros Mancuso, y renovará el contrato de José Sosa.