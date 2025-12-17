Luego de la inspección que realizó la secretaría de Trabajo de Neuquén en el bazar chino que se instaló hace poco en el centro neuquino, por el momento el comercio no fue clausurado. Desde la cartera provincial, y motivados por el pedido de intervención del Centro de Empleados de Comercio (CEC), que denunció irregularidades "gravísimas", habían emplazado a los propietarios del comercio a regularizar diversas observaciones: matafuegos que estaban vencidos, un plan de evacuación correcto, con cartelería adecuada, un botiquín de primeros auxilios, entre otras cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene. Además, hubo reclamos por la jornada laboral, el control de ingreso y egreso, entre otros ítems vinculados a las condiciones laborales.

Según detalló a la AM550 Olivia Genovesi, directora provincial de Fiscalización y Multas, que depende de la subsecretaría de Trabajo de la provincia, luego de la inspección del lunes, en la que pudieron constatar irregularidades en ambos aspectos -de seguridad e higiene y de condiciones laborales- la firma china debía, como mínimo, presentar una planilla horaria, ya que según les informaron los empleados que estaban en el local al momento de los controles, llevan adelante jornadas de 12 horas laborales, lo cual "no está permitido por la ley vigente", aclaró.

"Trabajan desde las 9:30, que abren sus puertas, hasta las 22, lo cual implica jornadas de 12 horas laborales, lo cual no está permitido por la ley vigente de Trabajo", explicó Olivia Genovesi, directora provincial de Fiscalización y Multas.

Este miércoles, desde el área que conduce Genovesi volvieron a presentarse en el bazar, pero los propietarios no entregaron la planilla que constata los ingresos y egresos del personal, por lo que se les labró un acta de infracción, acorde a la Ley 3468. La funcionaria explicó que los procedimientos administrativos implican que no se clausure de forma inmediata. "Puede ser que se llegue a una clausura, pero primero tenemos que intimar e infraccionar", aclaró. "Tienen plazo hasta el lunes para presentar lo que falta, si no lo hacen, pasa a una instancia sumarial, donde se los vuelve a citar, ya que, por ley, tenemos que garantizar el derecho a la defensa de su razón social", agregó. Si no se presentan a la instancia sumarial, se labra instancia infracción grave, con una multa bastante alta, y se clausuraría el polémico bazar.

"Queremos que esos trabajadores estén en el marco de la ley del contrato de trabajo, por eso se les da plazo y no se clausura de forma inmediata", explicó la funcionaria provincial.

Desde el bazar habían presentado una habilitación y aseguraron que si cuentan con el plan de evacuación, lo cual se confirma en las documentaciones que generó el municipio, donde indican, por ejemplo, que los matafuegos vencen en octubre de 2026. Todo está firmado por un profesional especializado en seguridad e higiene.

Fuentes extraoficiales aseguraron que Migraciones verificó que ninguna de las dos personas de origen chino, que serían ambos coordinadores que manejan el lugar y encabezan el trabajo de los 17 empleaos neuquinos que actualmente allí trabajan, en medio de rotaciones y algunos despidos confirmados. Según las mismas fuentes, los propietarios de este comercio tendrían bazares en otras provincias, donde también registran problemas con el personal.

Según explicó el secretario de Trabajo de Neuquén, Pablo Castillo, la empresa aun no concretó siguiera el primer mes de ejercicio, por lo que no pueden constatar el pago de horas extra y de otros ítems, para corroborar que la firma esté cumpliendo con las normativas vigentes.

El funcionario había destacado que, luego de la inspección, les llamó la atención la carga horaria laboral. "12 horas por día de lunes a lunes, tienen un franco, pero no tienen ningún control de ingresos y egresos con planilla de horarios”, señaló. En ese sentido, también se sorprendió por lo que le dijeron los trabajadores. "no pueden salir a comer, y si salen a comer tiene que pagar una multa, de 15 mil pesos", advirtió Castillo.

Lo que dicen los vecinos que compran en el bazar chino

En medio de las compras navideñas y de año nuevo, se observan largas filas y movimiento constante de gente en la vereda y en los tres pisos del lugar. Según los concurrentes, la fila es rápida para ingresar al lugar, pero luego se debe hacer otra fila para pagar, lo cual puede llevar hasta media hora.

Respecto de los precios, las voces son variadas:

“Venimos de Entre Ríos, no sé si los precios son o que dicen, hay otros lugares donde hay más opciones, varían los precios", dijo una mujer que salía del local.

Muchos son más escépticos respecto de la oferta y los valores:

"Lo que vinimos a buscar no había, así que entramos y salimos rápido. Vi los mismos productos en otro lugar así que no compre nada", expresó una vecina.

También las voces son a favor, como el caso de dos jóvenes que esperaban a su amiga en la salida del bazar:

“Vinimos con una amiga que compró un montón de cosas, todo fue rápido”, dijeron.

La nota de nuestro Noticiero Central

“La hizo trabajar casi nueve horas y la echó sin explicación”

El duro relato de una abuela sobre la experiencia laboral de su nieta de 20 años en este bazar coincide con lo evidenciado por el gremio, respecto de las condiciones en que emplean a personas jóvenes de "entre 18 y 28 años, con experiencia", según se puede leer en el ingreso al lugar.

Alejandra denunció una situación de presunta explotación laboral que sufrió su nieta, quien habría trabajado casi nueve horas en este local, con apenas 15 minutos de descanso, para luego ser despedida sin explicaciones y recibir un pago que consideró insuficiente.

Según el testimonio de Alejandra en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, notablemente indignada, la mujer relató que su nieta Dana, recientemente egresada del secundario, consiguió un empleo tras dejar su currículum en el bazar céntrico atendido por ciudadanos de origen asiático. Según contó, la joven comenzó a trabajar y cumplió una jornada extensa, que se extendió entre por alrededor de 9 horas.

Alejandra relató que ese mismo día, mientras la joven aprovechaba sus únicos 15 minutos de descanso para comer algo, recibió la noticia de que no debía regresar más al trabajo. Horas después, ya en su casa, la joven llamó a su abuela llorando: le habían pagado $25.000 por toda la jornada y no le dieron ningún motivo concreto por su despido.

“Me dio mucha bronca, porque a los chicos hoy los negrean”, expresó Alejandra

Remarcó que su nieta le contó que el trato hacia las empleadas era malo y que la comunicación con los responsables del local era hostil. Si bien aclaró que no podía asegurar otras versiones que circulaban entre las trabajadoras, sostuvo que el maltrato y las condiciones precarias fueron reales para su nieta.

La mujer también señaló que, pese a lo ocurrido, el comercio mantiene un cartel solicitando personal, lo que le generó aún más indignación. “No se entiende”, sostuvo, y agregó que Dana continúa buscando trabajo, sin éxito hasta el momento.

Mirá la entrevista con Alejandra