Desde Parques Nacionales anunciaron una buena noticia para los visitantes de la cordillera neuquina. De cara a las fiestas y la temporada de verano y vacaciones, cambiarán la embarcación utilizada para la excursión lacustre que une Villa La Angostura con el Bosque de Arrayanes. Ahora se utilizará una nueva que permitirá duplicar la cantidad de pasajeros por salida.

Esta novedad mejorará el servicio y agilizará los viajes, ya que en cada pasada podrán ir más personas, en una embarcación renovada llamada "Patagón", la cual reemplazará al "Patagonia Argentina", que venía siendo utilizado hasta ahora. Este último será utilizado para la ruta entre Villa La Angostura e Isla Victoria.

El barco "Patagón" comenzó a ser reformado y transformado, hace tres años, en una embarcación de pasajeros con mayor capacidad. Finalizados estos trabajos, el barco pasó de tener capacidad para 148 personas, cuando originalmente podía llevar 32 pasajeros.

El empresario Julio Suárez, titular de la empresa concesionaria, detalló que se intervino en la cubierta principal del barco, colocando una cabina completa en aluminio y vidrio. Además cuenta con calefacción y aire acondicionado para ambas temporadas, también cuenta con internet para los viajeros.

El anterior catamarán permitía llevar 69 personas, una cifra que ahora será duplicada. La capacidad permite vender el producto sin riesgo de quedarse sin lugar y ofreciendo una experiencia de calidad.

La actual empresa tiene la concesión hasta 2032, por lo cual planean seguir invirtiendo. Suárez además destacó que en invierno manejaron una gran cantidad de gente, ofreciendo precios más bajos frente al escaso turismo. Con este nuevo catamarán, de cara a la temporada de verano, Villa La Angostura busca imponerse como uno de los destinos más elegidos y competitivos.