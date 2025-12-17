Casino Magic invita a celebrar las Fiestas de Fin de Año con una propuesta integral que combina cenas especiales de Navidad y Año Nuevo, alta gastronomía y la posibilidad de disfrutar de una noche de alojamiento en promoción en su Hotel 5 estrellas, ofreciendo una experiencia completa para compartir, descansar y despedir el año con estilo.

Durante la Nochebuena, el 24 de diciembre y la Noche de Año Nuevo, el 31 de diciembre los asistentes podrán disfrutar de un menú especialmente diseñado para la ocasión, que incluye recepción en piscina, bocaditos Petit Four, entrada, plato principal, postre, mesa dulce, además de opción veggie y menú kids, en un ambiente cuidado y festivo.

Las entradas para las cenas ya se encuentran disponibles con valores diferenciados según la fecha: Cena de navidad, mayores a $140.000 y menores a $70.000. Mientras que los precios de Año nuevo, van desde $90.000 para menores a $180.000 para adultos mayores.

Las promociones de alojamiento son válidas exclusivamente para las noches del 24 y 31 de diciembre, con cupos limitados.

Las reservas de alojamiento se realizan de manera previa a través de:

Email: reservashotel@casinomagic.com.ar

WhatsApp: 2993 32-4660

Con esta propuesta de Fiestas de Fin de Año, Casino Magic reafirma su compromiso de brindar experiencias integrales de gastronomía, entretenimiento y hospitalidad, invitando a vivir Navidad y Año Nuevo en un entorno de excelencia, elegancia y celebración.