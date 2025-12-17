Torneo nacionales, provincial, regionales y hasta concentración del seleccionado argentino, el Handball tuvo un año movido en todo el 2025, que cerró este fin de semana con el primer Arena1000 de Beach, jugado en Ciudad Deportiva.

La disciplina sigue sumando jugadores en su rama de Beach, y el fin de semana se jugó en las dos canchas que tiene la federación en Ciudad Deportiva, la primera fecha del circuito nacional de Arena1000, que entrega plazas para la Copa Argentina 2027.

En Juveniles, el título quedó para Rio Grande Negro en rama femenina, en masculino IFES Negro se quedó con el primer lugar. En mayores, Eucalipto Blanco se quedó con la corona en mayores, mientras que IFES se adueñó del primer puesto en caballeros.

Termina la temporada de Indoor, el Beach se vuelve la principal alternativa para los jugadores de la provincia, ante esto, Gustavo Juárez; Presidente de la Federación Neuquina de Balonmano, sostuvo que “tuvimos muchos chicos de 14-15 años que participaron y que vienen trabajando en el Beach, ahora es donde se suman a las escuelas que tenemos en Ciudad Deportiva y poder captar a esos chicos. Los entrenadores están trabajando desde los 8 años, y ya están girando con la pelota”.

Por otra parte, resaltó que en la temporada Neuquén recibió al seleccionado argentino en una concentración, algo nuevo para la disciplina “En noviembre tuvimos a la selección argentina antes del global tour. Pocas veces se da que la selección haga una concentración en la provincia de Neuquén, junto a deportes de la provincia lo pudimos gestionar y salió bárbaro”.

Enfocándose en el trabajo en general dentro de la Federación, Juárez sostuvo que “El balance es positivo en muchos puntos, tuvimos continuidad en los torneo, más provinciales en San Martín, y Chos Malal. A nivel selecciones tenemos a la mayoría de las categorías a categoría A, asique estamos muy contentos”.

Neuquén se mantivo en la principla categoría en rama juvenil y hasta pelea por podios

La materia pendiente para el balonmano para el 2026 será sumar más jugadores y clubes dentro de la competencia, “debemos poder incorporar el balonmano en los municipios, ese es un espacio que no pudimos explotar”.

En relación a lo último, los nuevos gimnasios no son acordes a la disciplina, ya que las dimensiones en el campo de juego son de 20x40 “solicitamos que en esos lugares nosotros podamos desarrollar nuestro deportes, necesitamos más espacio e relación a otros deportes y que en Infraestructura tengan en cuenta esto” agregó.

En el 2025, el Handball provincial buscó afianzar sus raíces en el todo el territorio de Neuquén, y con el correr del tiempo fue creciendo, con ligar del interior y jugadores en los diferentes seleccionados.

