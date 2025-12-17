Un hombre de 63 años murió este martes en la ciudad de La Plata luego de sufrir un infarto mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara chocando dentro del espacio verde de Plaza Moreno, a la altura de las calles 14 y 51.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un automóvil involucrado en un siniestro vial. Al llegar, constataron que se trataba de un Peugeot 208 gris, que había finalizado su recorrido dentro de la plaza.

El conductor fue identificado como Juan Martín Lilli, y de acuerdo a las primeras pericias habría sufrido una descompensación cardíaca mientras manejaba, lo que derivó en la pérdida de control del rodado. Testigos indicaron que, en su trayectoria, el auto estuvo a punto de atropellar a un empleado de un local de comidas rápidas, quien logró esquivarlo de manera fortuita.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME. El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde finalmente se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas ni daños a terceros. El tránsito en la zona céntrica se vio momentáneamente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y los peritajes correspondientes.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía N°2 de La Plata, que continuará con las actuaciones de rigor.