Miércoles 17 de Diciembre, Neuquén, Argentina
EL 10 EN FAMILIA

Luego de su gira por la India, Messi está en Rosario para pasar las fiestas

El capitán de la Selección Argentina arribó al país, donde estará varios días previo a sumarse a una nueva pretemporada en el Inter Miami.

Por Redacción

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 15:05
Tradición familiar, Messi pasando las fiestas en Rosario

Luego de una larga gira por La India, Lionel Messi llegó al país para los festejos de Navidad y Año Nuevo junto a toda su familia. El capitán del Inter Miami y la Selección nacional estarán en Rosario hasta los primeros días de enero.

El capitán del campeón del mundo aterrizó en el aeropuerto Internacional de Sauce Viejo de Santa Fe, y desde ahí se trasladó rumbo a al barrio privado de Funes, en Rosario, donde pasará el fin de año con toda su familia; tradición clásica en su ciudad natal.

así llegaba el argentino a Santa Fe

En su llegada, fue mucha la cantidad de gente que se hizo presente en el aeropuerto, chicos y grandes buscando un recuerdo del mejor jugador de todos los tiempos, todo bajo un operativo de seguridad acorde y sin problemas.

El actual capitán del campeón de la MLS, llegó luego de varios días en La India en el GOAT Tour, donde visitó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suarez, cuatro localidades del país asiático, que lo recibió con gran expectativa, homenajes y mucho calor del público.

"¡Namasté, India! Qué visitas increíbles a Delhi, Mumbai, Hyderabad y Kolkata. Gracias por la hospitalidad y todas las muestras de amor. ¡Ojalá el fútbol tenga un gran futuro en India!" publicó Messi en sus redes sociales.

 Por lo pronto, Messi deberá incorporarse  a Las Garzas ha mediado de enero para la Pretemporada pensando en una temporada cargada de acción, con el primer partido oficial el 21 de febrero ante Los Ángeles, donde comenzará a defender el título de la MLS, y emprenderá preparación pensando en el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026.

