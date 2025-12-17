Luego de una larga gira por La India, Lionel Messi llegó al país para los festejos de Navidad y Año Nuevo junto a toda su familia. El capitán del Inter Miami y la Selección nacional estarán en Rosario hasta los primeros días de enero.

El capitán del campeón del mundo aterrizó en el aeropuerto Internacional de Sauce Viejo de Santa Fe, y desde ahí se trasladó rumbo a al barrio privado de Funes, en Rosario, donde pasará el fin de año con toda su familia; tradición clásica en su ciudad natal.

así llegaba el argentino a Santa Fe

En su llegada, fue mucha la cantidad de gente que se hizo presente en el aeropuerto, chicos y grandes buscando un recuerdo del mejor jugador de todos los tiempos, todo bajo un operativo de seguridad acorde y sin problemas.

El actual capitán del campeón de la MLS, llegó luego de varios días en La India en el GOAT Tour, donde visitó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suarez, cuatro localidades del país asiático, que lo recibió con gran expectativa, homenajes y mucho calor del público.

"¡Namasté, India! Qué visitas increíbles a Delhi, Mumbai, Hyderabad y Kolkata. Gracias por la hospitalidad y todas las muestras de amor. ¡Ojalá el fútbol tenga un gran futuro en India!" publicó Messi en sus redes sociales.

Por lo pronto, Messi deberá incorporarse a Las Garzas ha mediado de enero para la Pretemporada pensando en una temporada cargada de acción, con el primer partido oficial el 21 de febrero ante Los Ángeles, donde comenzará a defender el título de la MLS, y emprenderá preparación pensando en el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026.