Leones FC, el nuevo equipo de la familia Messi, define su estadio

La aventura de Leones FC en el fútbol argentino ya es una realidad. El equipo impulsado por Matías Messi, uno de los hermanos mayores de Lionel Messi, disputará por primera vez la Primera C en la temporada 2026 y, tras semanas de especulación, finalmente definió el estadio donde hará de local.

Si bien en un principio se esperaba que el club utilizara el Estadio Único de San Nicolás, con capacidad para 25.000 espectadores y habitual sede de finales del fútbol argentino, la dirigencia optó por un escenario mucho más modesto: el Estadio Antonio Di Giácomo, ubicado en Rivadavia y Humberto Primo, en las cercanías de Arroyo Seco, al sur de Rosario.

El recinto, donde habitualmente hace de local Unión de Arroyo Seco, equipo de la Liga Regional del Sud, cuenta con capacidad para apenas mil personas, una cifra muy inferior a la que se manejaba inicialmente. Sin embargo, el estadio fue remodelado recientemente tanto en tribunas como en sus instalaciones internas, lo que permitió que cumpla con los requisitos para competir en la categoría.

En lo deportivo, Leones FC integrará la Zona B de la Primera C, junto a equipos como Atlas, Luján, Muñiz, Claypole, Central Córdoba de Rosario, El Porvenir, Deportivo Español y General Lamadrid, entre otros. El debut será justamente ante El Porvenir, estrenando la localía en el Antonio Di Giácomo y marcando el inicio oficial del proyecto de la familia Messi en el fútbol de ascenso argentino.