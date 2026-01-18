Agostina Vietti, primera esquiadora sudamericana en FWT 2026

La neuquina Agostina Vietti se convirtió en la primera esquiadora sudamericana en clasificar al prestigioso Freeride World Tour (FWT), tras finalizar en la segunda posición de la clasificación general de los Challengers organizados por la IFSA en Estados Unidos, instancia que define a los atletas que competirán en la temporada 2026.

La atleta de San Martín de los Andes alcanzó este logro gracias a su destacada actuación en las dos fechas del circuito. En la primera, disputada en Kirkwood, California, terminó en el quinto lugar, mientras que en la segunda, en Arapahoe Basin, Colorado, se ubicó en la segunda posición. Con una sumatoria de 3650 puntos, Vietti se colocó segunda en la tabla general de Esquí Femenino, obteniendo uno de los cuatro cupos disponibles para ingresar al FWT.

Esta histórica clasificación convierte a Vietti en la primera representante femenina de Sudamérica en el Freeride World Tour y la primera atleta del continente en participar desde el chileno Manuel Díaz, quien compitió en la disciplina de Snowboard masculino. Cabe destacar que Vietti accedió a los Challengers tras consagrarse subcampeona sudamericana en 2024, durante el circuito realizado en Chapelco.

La delegación argentina en los Challengers también estuvo integrada por Manuela Roncallo (Esquí), Dante Ginaca (Esquí), Tadeo Leslie (Snowboard) y Tomás Castelli (Snowboard). Entre ellos, Dante Ginaca fue quien logró el mejor resultado, quedando en la quinta posición en la categoría de Esquí masculino, a solo 800 puntos del último clasificado al FWT.