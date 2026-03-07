Este fin de semana comenzará una nueva temporada del Rally Neuquino, que iniciará con la carrera "100° aniversario de Las Coloradas". La primera fecha del año tendrá un gran atractivo para los participantes, otorgará puntaje doble, con la organización de Aprryn Sur. La prueba regresa a la ciudad luego de estar ausente en 2025.

Son 47 los binomios inscriptos competirán en el arranque de una nueva aventura, un número muy bajo, con respecto a la categoría, que fue una de las más convocantes del país en los últimos años.

En A6, el show estará garantizado con la presencia de Daniel Llanos, actual bicampeón, que estará a bordo de un Volkswagen Polo. Uno de los que intentará arrebatarle la corona será Pedro Skruta (Ford Ka Viral), que es bicampeón en RC5. La categoría contará con 10 autos.

La N2 tendrá 7 participantes y la categoría más numerosa será la N2L, con 11 binomios. En A7 habrán 7 autos, con presencia estelar del campeón Jeremías Teri y el retorno de Juan Lovagnini, que estrena un Renault Sandero. También estará presente Damián Fagán, que ganó en Junín sobre el final de la temporada pasada.

La A2 estará compuesta por 4 pilotos, en donde se destaca el intendente local Lucrecio Varela. Por último, en A1 habrá 3 autos participantes (Víctor Leuno, Darío Ochoa y Facundo Lillo)

Horarios del Rally de Las Coloradas

Sábado:

PE 2, Ruta 46 – Charahuilla, 18,15 km, 10.13

PE 3, Media Luna – Club Hípico, 23,93 km, 11.21

PE 4, Ruta 46 – Charahuilla, 18,15 km, 13.54

PE 5, Media Luna – Club Hípico, 23,93 km, 15.02

Domingo:

PE 6, Ruta 24 – Río Catán Lil, 13,70 km, 09.08

PE 7, Ruta 24 – Río Catán Lil, 13,70 km, 11.16