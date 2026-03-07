Kieran Trippier y su cita polémica con modelo de OnlyFans

Kieran Trippier, defensor de Newcastle y uno de los referentes de la selección de Inglaterra, con la que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de 2018 y la final de la Eurocopa 2024, quedó envuelto la polémica luego de ser captado en una cita con Kehlani Webster, una modelo de OnlyFans de 21 años, 14 menos que los del lateral por derecha.

El periódico británico The Sun dio a conocer la noticia. Según se informó, se encontraron en la ciudad homónima del club en un reconocido restaurante de nombre Babucho, al que suelen concurrir varias celebridades mediáticas.

Medios locales dijeron ver a Trippier prestarle una campera a la modelo para abrigarse, lo que le dio un tono "romántico" a la cita. Además de trabajar con la plataforma de contenido para adultos, Webster realiza presencias en un boliche llamado Whiskey Down en Newcastle, en las cercanías de St. James' Park, hogar de Las Urracas.

Ya en 2024 se vio al ex-Atlético de Madrid con una mujer de 27 años en un karaoke de la ciudad mientras estaba casado. Posteriormente, su esposa decidió no acompañarlo a la Euro de ese año e incluso se mudó a una mansión de 5 millones de dólares en Cheshire. Para terminar de confirmar la ruptura, el domicilio en el que convivían junto a sus tres hijos se puso a la venta poco tiempo después.

Kehlani Webster, una modelo de OnlyFans de 21 años

Pero sus vínculos con actrices eróticas no terminan ahí. Es que Trippier fue fotografiado en Ibiza junto a Chloe Ferry, una estrella del reality local Geordie Shore. Además, a mediados del año pasado, circuló un video de él con Sienna Day, bailarina de pole dance y quien produce contenido explícito para plataformas de contenidos para adultos.

Entre sus logros más destacados de la carrera deportiva del lateral por izquierda se encuentra la final de la Champions League en 2019 con Tottenham, de la mano de Mauriciio Pochettino como entrenador, en la que cayó con Liverpool, subcampeón de la Euro 2024, en la que Italia derrotó a los Three Lions por penales, el título de liga con Atlético de Madrid en la campaña 2020/2021 y la Copa de la Liga con Newcastle en 2025.