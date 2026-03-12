¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Marzo, Neuquén, Argentina
Inversiones y gobernabilidad

Argentina Week: el Gobierno destacó el interés inversor y el apoyo de gobernadores

En Casa Rosada destacaron la presencia de 11 gobernadores, el interés de inversores internacionales y el posicionamiento del país ante los mercados.

Por Juan Quintans

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 14:02
En la antesala del cierre de la Argentina Week en Nueva York, el Gobierno nacional realizó un balance positivo del evento y destacó el interés de inversores internacionales, la presencia de gobernadores y el posicionamiento del país ante los mercados.

Según señalaron fuentes oficiales, la iniciativa funcionó como un “roadshow” para presentar el rumbo económico de la administración de Javier Milei y promover inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología. En el oficialismo también remarcaron la participación de 11 gobernadores de distintos espacios políticos, quienes viajaron invitados por el canciller Pablo Quirno y formaron parte de paneles vinculados al desarrollo energético y minero.

Entre los mandatarios presentes se encuentran Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Desde la Casa Rosada interpretaron esa presencia como una señal de gobernabilidad y respaldo político, al considerar que las provincias ven en el Gobierno nacional un garante de condiciones para el desarrollo de sus proyectos productivos. Además, destacaron que el evento permitió reuniones con bancos, fondos de inversión y calificadoras de riesgo, en un intento por recuperar la credibilidad del país ante los mercados internacionales.

