El efecto Fórmula 1 se siente en todos los países y Argentina no es la excepción. Con un piloto que está corriendo en la categoría, tras 23 años sin representación nacional en el deporte, todos los ojos están puestos en Franco Colapinto y nadie quiere perderse el show en vivo.

A partir de este fenómeno las búsquedas de viajes para ver las carreras en vivo en los distintos circuitos se dispararon y los paquetes de viaje son las opciones más elegidas para concretar la experiencia.

Desde la Agencia de Viajes Zanellato, Marta Coisson detalló al Canal de Noticias 24/7 que ellos históricamente realizan salidas grupales, que se venden como paquetes, para ver las distintas carreras. Brasil es la que más público convoca, por su cercanía con Argentina y los costos más accesibles.

"El paquete de este año salió a la venta hace dos meses, ya hay muchos vendidos y quedan una cantidad limitada de lugares", aseguró Coisson.

Explicó que la salida grupal es acompañada y esta se realiza al sector techado del autódromo, sobre la curva de Senna, en el circuito Interlagos. Sin embargo también se ofrecen paquetes para otros sectores o para aquellos que quieran viajar solos, con la posibilidad de no incluir aéreos si se encuentran en otro país.

La salida grupal es de alrededor de 25 personas e ingresan con la entrada más económica, ubicándose en la curva de Senna. En 2025 viajaron alrededor de 45 personas para este GP, en el cual Colapinto finalizó 15.

Este paquete incluye: el aéreo de Neuquén, el acompañamiento de un guía, traslados del aeropuerto al hotel, las entradas, los traslados al autódromo y el desayuno en un hotel cuatro estrellas.

En cuanto al precio de este año para el Gran Premio de Brasil, desde la Agencia indicaron que el paquete con entrada G (la más económica, en zona sin techar y sin aéreo, sólo terrestre) está entre 1300 - 1500 dólares.

"De ahí va aumentando según la entrada, eso es lo que varía. Y un pasaje de Neuquén a San Pablo en fecha de carrera ronda los 800 - 900 dólares"

Este viaje a Brasil dura cuatro días, ya se puede reservar y la disponibilidad de entradas depende de la demanda, pueden terminarse en cualquier momento.

Se destacó además que cada noche se organizan salidas a cenar y todos los años se ofrece alguna sorpresa. Por ejemplo en 2025 los viajeros pudieron estar a metros de Colapinto y sacarse fotos con él. "El pasajero que va a Italia me dice 'yo quiero manejar una Ferrari' y bueno le organizamos todo para que pueda darse ese gusto allá", manifestó Coisson sobre el trato que tienen con sus viajeros.

Consultada por los otros Gran Premio, detalló que "la próxima que estamos armando grupo es Miami, pero tenemos para todos. Solemos vender mucho para Miami, Mónaco, Monza", detalló.

Mira la entrevista completa: