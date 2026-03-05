En la previa del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto dejó una frase que llamó la atención durante un intercambio con periodistas.

Antes del inicio de las primeras prácticas libres, el corredor mencionó al mono Punch, un animal que en los últimos días se convirtió en tendencia en redes sociales.

“Ya sé que nos importan un montón los animales de Australia, pero a mí me importa Punch. ¿No te importa Punch? Es mi imperio romano”, bromeó el piloto argentino.

La referencia rápidamente circuló en redes y fue replicada por fanáticos del automovilismo y usuarios que ya seguían la historia del pequeño primate.

Quién es Punch, el mono que se volvió viral

Punch es un bebé de Macaco japonés que vive en el Ichikawa Zoological Park, en Japón.

El animal se hizo famoso luego de que se difundieran videos en los que aparece abrazado a un peluche dentro de su recinto. Las imágenes comenzaron a circular en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumularon millones de visualizaciones.

Por qué la historia de Punch conmovió a internet

El caso generó interés entre los usuarios porque el pequeño macaco fue rechazado por su madre al nacer. Debido a esa situación, debió ser criado por cuidadores del zoológico.

Desde entonces, Punch suele aparecer en grabaciones junto a objetos de apego, como un peluche, lo que provocó una fuerte reacción emocional en redes sociales y multiplicó su popularidad.

El fenómeno viral que llegó a la Fórmula 1

La inesperada mención de Franco Colapinto en la previa de la actividad de Fórmula 1 sumó un nuevo impulso a la viralización de Punch.

En pocas horas, la frase del piloto comenzó a circular en redes sociales y foros de fanáticos del automovilismo, mezclando dos universos muy distintos: el del deporte motor y el de los contenidos virales de animales.