Este lunes, el Jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, confirmó mediante sus redes sociales, que la TV Pública y Radio Nacional, transmitirán todos los partidos de la selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026.

La gran cita mundialista será desde el 11 de junio al 19 de julio en los países de Norteamérica, donde el seleccionado que dirige Lionel Scaloni defenderá el título conseguido en Qatar 2022. El debut de Argentina será el martes 16 de junio a las 22hs ante Argelia en Kansas City.

Ante esto, desde el gobierno nacional confirmaron que los partidos irán en vivo por TV abierta. “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, informó Adorni por su cuenta oficial de X.

Así mismo, agregó que “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.

Si bien desde el gobierno nacional habían desmentido la versión de que en esta edición del mundial, los partidos de Argentina no serían trasmitidos, no había una comunicación oficial sobre esto, quedando ahora establecido la continuidad de los partidos en el canal estatal, siendo remarcado por el Jefe de Gabinete en otro Tweet.

Luego del debut, Argentina jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23. Luego vendrán los cruces de 16avos con horario y día a confirmar.

Cabe destacar que la totalidad del mundial se podrá seguir otras cadenas deportivas internacionales, que ya anunciaron que tendrán transmisiones en vivo y en diferentes plataformas. Por lo pronto, la TV Pública solo emitirá los partidos de Argentina.