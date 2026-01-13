¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
Se lanzo la nueva colección retro de la selección argentina del Mundial 2006: qué precios tendrán

La marca de las "tres tiras" lanzó una nueva indumentaria de la Albiceleste, a 20 años de la Copa del Mundo, el primero de Lionel Messi.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 13 de enero de 2026 a las 20:36
Selección Argentina presentó indumentaria retro

El 2026 ya comenzó y el objetivo de la Selección Argentina es claro, revalidar el título obtenido en Qatar 2022 e ir nuevamente por la gloria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste, que integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, tendrá una nueva indumentaria retro, inspirada por los 20 años de la Copa del Mundo de Alemania 2006, el primero de Lionel Andrés Messi.

Adidas, la marca que viste al combinado nacional, lanzó una nueva colección a la que denominaron Bringback y que contará con las dos camisetas que usó el plantel en el certamen, con la titular a bastones celestes y blancos y la suplente azul oscura, y se sumarán dos camperas y un pantalón. Se respetarán los detalles originales del diseño, incluido el escudo de la AFA con dos estrellas, y los materiales que se utilizaban en esa época. Se pueden conseguir en el sitio oficial de la marca.

Los precios de la colección de la Selección Argentina que lanzó Adidas en homenaje a la Copa del Mundo 2006 son,

 Camiseta titular y suplente, 160.000 pesos.

Camiseta titular y suplente con la estampa de Messi, con el número 19, 180.000 pesos.

Campera titular y suplente, 200.000 pesos.

Pantalón, 150.000 pesos.

