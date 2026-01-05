La Liga Profesional dio a conocer los días y horarios para las primeras fechas del Torneo Apertura 2026, el cual iniciará este jueves 22 de enero y concluirá en el mes de mayo en la antesala del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Una serie de confirmaciones que trajo consigo una serie de aclaraciones respecto a la forma en que se armó el fixture.

Desde la organización plantearon un descanso mínimo de 72 horas entre partido y partido, aunque la intención sea de plazo de 96 horas, el cual se implementará para las fechas que se disputarán entre semana (las jornadas 2, 7, 10). Otra cuestión es que se intentará tener cuatro encuentros por día, con la intención de "solapar la menor cantidad de partido" y a dividir entre cada viernes, sábado, domingo, lunes. A su vez, se implementará el horario de verano hasta la fecha 10 (inclusive), por lo que no habrá encuentros que comiencen antes de las 17 horas.

Cada aclarar que se ha coordinado el cronograma junto al de la Copa Argentina para que los clubes tenga un descanso correspondiente para disputar los 32avos del certamen. También se tuvo en cuenta las situaciones en particular de Lanús y Argentinos Juniors, que disputarán la Recopa Sudamericana y repechaje de la Copa Libertadores respectivamente. Por el lado del Granate, se reprogramaran sus encuentros por las fechas 6 y 7. En lo que respecta al Bicho, dependerá de si avanza a la Fase 3, por lo que se espera que también se posterguen sus juegos por las fechas 6 y 7 también, lo cual se confirmará si es que sigue en camino en el torneo internacional.

Tan solo resta conocer lo que serán las últimas cuatro semanas de competencias, entre las cuales se disputará el primer Superclásico del año, con River como local de Boca en el Monumental en el marco de la 15ta jornada.

Así serán las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026

Fecha 1

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing – Argentinos (Zona B)

20.00 River – Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)

22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero