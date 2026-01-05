Para algunos fue sorpresa, para otros no, la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, le propuso a la dirigencia del Deportivo Rincón que el nuevo estadio de la entidad lleve el nombre de Marcelo Esteban Rucci.

En unos de los últimos actos llevados a cabo en la ciudad del norte neuquino, la primera mandataria comentó sobre la construcción del nuevo estadio de la institución que participa en el Torneo Federal A y que este año jugará ante San Lorenzo de Almagro la primera fase de la Copa Argentina.

Sobre la iniciativa remarcó que "ya se esta materializando la construcción de un estadio. Quiero felicitar a Marcelo (por Rucci) y a la dirigencia del club Deportivo Rincón. Vamos a tener un estadio para 20.000 personas. Cuando lo decimos o comentamos, mucha gente dice: "estos están locos, no lo van hacer" y agregó que "el proyecto es de Marcelo, y lo mismo decían cuando se construyó Ciudad Deportiva, decían ahi no hay nada. ¿Miren lo que es hoy Ciudad Deportiva?".

Y finalmente aseveró en forma categórica "celebro la decisión del club de encarar la construcción de su propio estadio, y sería muy bueno, que la comisión directiva se animara, independiente si Marcelo, quiera o no, que el nombre del estadio sea Marcelo Esteban Rucci".

Marcelo Rucci principal hacedor del presente del Deportivo Rincón en el fútbol argentino, Foto: Luis Alberto Amaolo

El proyecto del nuevo estadio

En la zona cerca al río ya se inició con el movimiento de suelo, en el terreno donde se va a emplazar el estadio. El lugar fue cambiado, con relación al proyecto original, por la falta de agua en el primer lugar elegido. La idea es que la cancha tenga césped natural, En principio, la primera parte de la obra, será la cancha, los vestuarios y tribunas premoldeadas para 10.000 personas, una especie de "ele" una tribuna detrás del arco y otra al costado. En la segunda etapa, se cerraría para llegar a los 20.000 espectadores estipulados.

La idea primara es poner énfasis en la cancha, para poder inaugurarla este año o a comienzos del año que viene, el objetivo sería fines de 2026 o comienzos de 2027. Algunos allegados al también líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que ya estarían muy avanzadas las negociaciones para que Racing Club de Avellaneda se presente en la inauguración.

En la continuidad del proyecto, se construirá un gimnasio con capacidad para 5.000 personas con cancha de básquetbol, vóley y fútbol de salón. Es idea de la dirigencia del club de conformar un equipo de baloncesto para un futuro no muy lejano. La obra tiene previsto, un SUM (Salón de Usos Múltiples), un albergue que sirva para que se instalen jugadores de inferiores del club y que el equipo de primera división pueda concentrar, un restaurante, y al costado de la cancha principal, dos canchas de césped sintético.

Hace un par de semanas se anunció el proyecto, donde Marcelo Rucci fue tajante "vamos a construir el mejor estadio de la Patagonia". Ya se empezó con ello.