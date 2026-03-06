La preocupación se instaló alrededor de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años y con la ilusión intacta de disputar un último gran torneo con su selección, el delantero portugués atraviesa un momento inesperado: una lesión que terminó siendo más compleja de lo que se pensaba en un principio y que ahora abre interrogantes sobre su presencia en el próximo Mundial.

El actual jugador de Al Nassr había sufrido una molestia muscular en los últimos partidos del equipo saudí, lo que lo obligó a detener su actividad. En un primer momento se creyó que se trataba de una lesión menor, pero tras realizarse estudios médicos el panorama cambió y encendió las alarmas.

El entrenador del conjunto árabe, Jorge Jesus, fue quien confirmó que la situación es más delicada de lo esperado. Según explicó el técnico, el delantero viajará a España para continuar con un tratamiento especializado en Madrid junto a su equipo médico personal.

La recuperación, sin embargo, no tiene plazos exactos. Ni el propio jugador ni los médicos pueden determinar cuánto tiempo demandará su regreso a las canchas, algo que genera incertidumbre teniendo en cuenta el calendario que se viene.

Ronaldo, reconocido por su disciplina física y su impresionante longevidad deportiva, nunca había sufrido una lesión que lo mantuviera demasiado tiempo fuera de las canchas. Por eso, esta situación genera todavía más dudas sobre cómo evolucionará en las próximas semanas.

Mientras tanto, en Portugal miran con atención cada avance en la recuperación del delantero, que sueña con llegar en condiciones al FIFA World Cup 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y que podría marcar el cierre definitivo de una de las carreras más extraordinarias del fútbol moderno.

Por ahora, el reloj empieza a correr para Cristiano. Y el mundo del fútbol espera saber si el “Bicho” logrará superar este obstáculo para estar presente en el que podría ser su último gran escenario.