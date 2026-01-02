Luca Torreira volvió a encender la ilusión en el mundo Boca. El volante uruguayo, identificado desde hace años con el club de la Ribera, ratificó su deseo de vestir la camiseta azul y oro y reveló que mantuvo una charla reciente con Juan Román Riquelme, justo cuando comienza a asomar una ventana concreta para su llegada.

A seis meses de finalizar su contrato con Galatasaray, el mediocampista no dudó cuando le consultaron qué respondería ante un llamado formal del presidente xeneize. “¿Cuándo firmamos?”, lanzó, sin vueltas, en una frase que rápidamente recorrió las redes y volvió a poner su nombre en el centro de la escena.

“Es el deseo más grande que tengo como jugador. No hay un día en que no piense en ese momento. Yo me muero por jugar en Boca”, confesó Torreira. Además, contó detalles del contacto con Riquelme: “Hace muy poco tiempo hablé con él. Tuvimos una charla muy linda, muy importante”.

No es la primera vez que el uruguayo expone públicamente su fanatismo. Desde 2021, cuando sorprendió al admitir que soñaba con dejar el fútbol europeo para jugar en Boca, su nombre aparece de manera recurrente en cada mercado de pases. Sin embargo, hasta ahora, ese anhelo nunca se tradujo en una negociación concreta.

Torreira llegó a Galatasaray a mediados de 2022 y firmó un contrato por cuatro años, vigente hasta el 30 de junio de 2026. Desde este 1° de enero ya está habilitado a negociar un precontrato, lo que abre una posibilidad real para que el sueño empiece a tomar forma de cara al segundo semestre.

Mientras tanto, los gestos siguen hablando por él. Fotos con la camiseta de Boca, declaraciones cargadas de pasión y un deseo que no se apaga.