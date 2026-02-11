¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Febrero, Neuquén, Argentina
¿Cuánto costará ver la Primera Nacional y cuánto recaudará la AFA con su nueva jugada?

Sin acuerdo con las cadenas tradicionales, la casa madre del fútbol argentino se quedará con los derechos del Ascenso y lanzará su propia señal digital. El primer mes será gratis y luego pasará a ser por suscripción.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 13:23
La AFA asumirá la producción y transmisión de la Primera Nacional a través de LPF Play.

La Primera Nacional cambia de pantalla y de modelo. En una decisión que marca un quiebre en la televisación del Ascenso, la Asociación del Fútbol Argentino no llegó a un acuerdo con las empresas que históricamente transmitían la categoría y decidió hacerse cargo directamente de las emisiones.

La AFA administrará los derechos y los partidos se verán a través de LPF Play, la aplicación oficial de la Liga Profesional. El lanzamiento incluirá un primer mes gratuito para los usuarios y luego pasará a un esquema pago. Aunque el valor definitivo aún no fue confirmado, se estima que rondará los 10 dólares mensuales, cerca de 14 mil pesos argentinos al cambio actual.

El movimiento no es menor. La casa madre del fútbol argentino apuesta a un modelo propio de comercialización y distribución de contenidos, sin intermediarios, en un contexto donde las negociaciones con las cadenas no llegaron a buen puerto tras varias semanas de conversaciones.

En términos económicos, se proyecta que cada club de la Primera Nacional perciba alrededor de 65 millones de pesos por derechos de transmisión. La medida también impactará en el resto del Ascenso: los equipos de la Primera B Metropolitana recibirán cerca de 20 millones, mientras que los de la Primera C y el Federal A obtendrán alrededor de 12 millones.

El cambio implica no solo una modificación en la pantalla, sino también en la lógica del negocio. La AFA centraliza, produce y distribuye. El Ascenso, históricamente relegado en visibilidad, tendrá ahora una señal propia bajo la órbita directa de la conducción de la calle Viamonte.

Un nuevo capítulo en la relación entre fútbol y televisión comienza a escribirse. Y esta vez, la pelota también la maneja la AFA fuera de la cancha.

