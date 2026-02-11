El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmar dictamen a favor del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Según anticipó la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, el despacho de mayoría recolectó 75 firmas, por lo que ya viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial.

La iniciativa seguía debatiéndose este mediodía en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal (cabecera); Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

El debate empezó caliente

El debate en el plenario de comisiones comenzó caldeado, con duros cruces entre el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois con su par libertario Manuel Quintar.

La polémica comenzó cuando la presidenta de la comisión cabecera de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, dio inicio al debate antes de que llegaran todos los diputados.

Cuando Quintar comenzó a defender la propuesta del oficialismo para bajar la edad de punibilidad a los 14 años, Grabois alzó la voz para pedir que se espere unos minutos más para que todos pudieran participar.

“Empecemos a respetar porque no está en la cancha”, le soltó el libertario jujeño, según pudo observar la Agencia Noticias Argentinas.

“No se puede trabajar así, que espere a que se sienten los demás diputados que acaban de llegar”, exigió el líder de Patria Grande.

“Dale, no empecés a payasear”, lo chicaneó Quintar, que agregó que la queja diputado opositor “es parte del show de este muchacho”.

Grabois no se calló e insistió con su planteo: “Primero se tienen que sentar todos. Acá somos todos iguales, no tienen coronita”.

“Lleguen temprano diputado”, le contestó Quintar socarronamente.

Una vez que Quintar terminó de exponer a favor de la iniciativa que crea un nuevo régimen penal de minoridad, el presidente del bloque de Unión por la Patria, defendió la postura de Grabois.

“No pudimos escuchar la fronda explicación del proyecto del Gobierno del diputado quintar, un proyecto que desconocen”, ironizó el santafesino.