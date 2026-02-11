La desvinculación de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand sigue generando ruido en El Trece, y en las últimas horas se conocieron detalles que exponen una fuerte interna puertas adentro. Lo que parecía un simple cambio de dinámica terminó revelando tensiones entre figuras clave de la producción y la señal.

La información fue revelada en América TV, donde Marina Calabró dio precisiones sobre el conflicto. Según explicó en Lape Club Social, existiría un enfrentamiento entre Nacho Viale, productor del ciclo de la diva, y Pablo Codevilla, gerente artístico del canal. Una disputa que no sería nueva y que tendría antecedentes.

De acuerdo a lo detallado por Marina Calabró, la relación entre Nacho Viale y Pablo Codevilla estaría atravesada por compromisos asumidos con Mirtha Legrand que no se habrían cumplido. Entre ellos, cuestiones vinculadas a la programación de los sábados y el rating que recibe el ciclo antes de salir al aire.

Uno de los puntos más sensibles sería el piso de audiencia. El programa de Mirtha Legrand quedaría después de una película, algo que habría generado malestar en el equipo de la conductora por el bajo encendido. “Pasaron muchas cosas y ahora le sacaron a Jimena”, lanzó Marina Calabró, dejando entrever que la salida de Jimena Monteverde fue la gota que rebalsó el vaso.

En paralelo, surgió una alternativa para evitar la ruptura total: que Jimena Monteverde grabe sus participaciones y así pueda continuar vinculada al ciclo mientras cumple con su programa La cocina rebelde. Sin embargo, la posibilidad de modificar horarios o grabaciones implicaría un costo extra para la producción.

Ahí aparece otro foco de conflicto. Según revelaron a PrimiciasYa, “Nacho Viale no quiere pagar horas extras, hay recortes”, deslizó una fuente cercana a la negociación. El pago adicional al equipo técnico sería un obstáculo clave en la resolución del problema.

Un dato no menor es que la presencia de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand no representaría un gasto directo para StoryLab, la productora de Nacho Viale, ya que su salario estaría cubierto por la pauta de un reconocido supermercado. Aun así, las diferencias persisten.

Por ahora, todo indica que Jimena Monteverde no estaría presente el próximo fin de semana en la mesa de Mirtha Legrand. Mientras tanto, la tensión entre Nacho Viale, Pablo Codevilla y las autoridades de El Trece sigue latente, y el conflicto parece lejos de encontrar una solución definitiva.