Dos hermanos protagonizaron un violento raid en El Bolsón: primero atacaron a un vecino y minutos después mataron a un perro a puñaladas. La Fiscalía les imputó lesiones leves y violación a la Ley Nacional de Protección Animal, mientras que el Juez de Garantías dispuso medidas de restricción durante la investigación. El hecho ocurrió a mediados del año pasado y luego de reunidas las pruebas, les formularon cargos.

La secuencia comenzó el 9 de julio del año pasado en el barrio Esperanza, alrededor de las dos de la tarde. Allí, uno de los hermanos se abalanzó sobre un hombre y lo golpeó con tal fuerza que le dejó un hematoma en el tórax. Aunque las pericias médicas confirmaron que no hubo fracturas, las heridas fueron calificadas como leves. Ese fue el primer capítulo de una tarde que se tornaría aún más oscura.

Porque apenas media hora después, y a escasos metros, los dos hermanos volvieron a la carga. Esta vez, el blanco fue un perro. Según la acusación, lo acorralaron y, armados con cuchillos, le asestaron profundas heridas en el cuello y el lomo. El animal murió en el acto. La brutalidad del ataque quedó registrada en actas policiales de la Comisaría 12°, fotografías del Gabinete de Criminalística y el informe veterinario que certificó la muerte por las puñaladas.

La Fiscalía enumeró pruebas contundentes: testimonios de vecinos que presenciaron la escena, certificados médicos, informes forenses y la denuncia penal. Todo apunta a que los imputados actuaron como coautores en el crimen contra el animal. Sin embargo, ellos dieron su versión: dijeron que iban al basurero, que llevaban cuchillos para abrir bolsas y que fueron atacados con piedras. Aseguraron que el perro fue soltado para agredirlos y que reaccionaron en defensa propia. Uno de ellos incluso recordó que había sido herido el día anterior.

El Defensor Penal Público, lejos de oponerse, aceptó la formulación de cargos y prometió trabajar en la teoría del caso de sus asistidos. "No encuentro ningún motivo legal para oponerme", declaró en la audiencia. La frase resonó como un reconocimiento de que la investigación seguirá su curso sin trabas.

Finalmente, el Juez de Garantías ratificó los cargos: lesiones leves para uno de los hermanos y maltrato animal para ambos. Además, dispuso una prohibición de acercamiento y contacto absoluto con la víctima, que se mantendrá hasta junio de 2026. El incumplimiento de estas medidas podría derivar en sanciones más severas.