Gustavo Mazieres asumió este miércoles la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, cargo que ejercerá hasta febrero de 2027. En el mismo acto, Evaldo Moya juró como presidente subrogante.

Durante el acto, Mazieres ratificó el compromiso de profundizar en 2026 las políticas públicas orientadas a una justicia más cercana, moderna y accesible, con una mirada federal del servicio de justicia y especial énfasis en el trabajo en el interior de la provincia.

Mazieres es un abogado que estuvo ligado al Consejo de la Magistratura y que asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia por segundo año consecutivo.

Asimismo, destacó que la gestión estará especialmente enfocada en la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Neuquén, como eje central para la modernización del servicio de justicia.

Según informaron desde la justicia neuquina, el trabajo continuará desarrollándose sobre los tres ejes estratégicos: acceso a la justicia, modernización y comunicación, con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar los procesos y consolidar un Poder Judicial más eficiente y cercano a la comunidad.