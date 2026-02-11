¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Justicia neuquina

Mazieres promete una justicia más moderna y accesible en su segundo año al frente del TSJ de Neuquén

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén destacó la prioridad de reducir la burocracia y agilizar los procesos judiciales en el inicio de su segundo año de gestión.

Por Redacción

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 13:03
PUBLICIDAD
Gustavo Mazieres asumió este miércoles la presidencia del TSJ.

Gustavo Mazieres asumió este miércoles la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, cargo que ejercerá hasta febrero de 2027. En el mismo acto, Evaldo Moya juró como presidente subrogante.

Durante el acto, Mazieres ratificó el compromiso de profundizar en 2026 las políticas públicas orientadas a una justicia más cercana, moderna y accesible, con una mirada federal del servicio de justicia y especial énfasis en el trabajo en el interior de la provincia.

Mazieres es un abogado que estuvo ligado al Consejo de la Magistratura y que asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia por segundo año consecutivo.

Asimismo, destacó que la gestión estará especialmente enfocada en la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Neuquén, como eje central para la modernización del servicio de justicia.

Según informaron desde la justicia neuquina, el trabajo continuará desarrollándose sobre los tres ejes estratégicos: acceso a la justicia, modernización y comunicación, con el objetivo de reducir la burocracia, agilizar los procesos y consolidar un Poder Judicial más eficiente y cercano a la comunidad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD