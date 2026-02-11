La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro para este miércoles entre las 15 y las 18 en el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, en rechazo a la reforma laboral.

Además ratificaron su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

La medida afectará a los vuelos programados tanto en Aeroparque como en Ezeiza para ese lapso horario, y tendrá también consecuencias en los servicios posteriores, ya que los vuelos que no despeguen en el horario establecido, repercutirán en los horarios de retorno y, consecuentemente, en las nuevas partidas.

Esta decisión de concretar una medida de fuerza, según indicó el gremio en el comunicado, responde a un "rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado bajo el marco de sesiones extraordinarias."

Según la cúpula sindical, las normativas propuestas vulneran derechos fundamentales del sector. “En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h”, señala el comunicado.

“El punto de encuentro será en Av. Hipólito Yrigoyen y Pres. Luis Sáenz Peña, CABA, desde donde, junto a los Sindicatos Aeronáuticos y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), marcharemos hacia el Congreso”, agregaron.

En el caso de Neuquén, se espera que se presenten algunas demoras por los vuelos que llegan de Buenos Aires o parten hacia la Capital Federal, ya que esos aviones estarán frenados en el lapso de las tres horas mencionadas, atrasando todas las demás salidas y llegadas a la ciudad neuquina.

Cierre de los bancos

Por el mismo reclamo, en Neuquén hubo retiro de las entidades bancarias y financieras a partir de las 11, por lo cual gran parte de los empleados se han retirado. La concentración está prevista para las 13 en la sede gremial y la marcha será a las 15 en el centro neuquino.

La Confederación General del Trabajo Regional de Neuquén (CGT) indicó que la movilización forma parte de las actividades que se realizarán en todo el país para protestar contra el proyecto legislativo.