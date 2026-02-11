El martes por la tarde, un insólito accidente de tránsito sorprendió a los vecinos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Una camioneta de alta gama perdió el control, despistó y terminó colgada de la reja perimetral de una vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo, que viajaba solo, perdió la estabilidad por razones que aún se están investigando. Tras golpear el cordón de la vereda, el vehículo realizó una maniobra brusca que lo hizo elevarse y quedar incrustado de manera vertical sobre la estructura metálica de la propiedad.

A pesar de la espectacularidad del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo heridos de gravedad. El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios, ante la sorpresa de los vecinos que, alarmados por el estruendo del choque, salieron a las puertas de sus viviendas. "Fue un ruido seco, como una explosión. Cuando me asomé a la ventana no podía entender cómo la camioneta había llegado hasta ahí arriba", relató una vecina a los medios locales.

Personal de la Policía de Chubut y agentes de Tránsito trabajaron rápidamente en el lugar del siniestro. Debido a la posición inestable en la que quedó el vehículo, se requirió el uso de una grúa especializada para removerlo.

El ocupante de la camioneta fue trasladado en una camilla, aunque, según fuentes del medio local ADN SUR, no sufrió lesiones de consideración.

Las principales hipótesis sobre las causas del accidente apuntan a una posible falla mecánica en el sistema de dirección del vehículo, sumada a la excesiva velocidad y las condiciones resbaladizas de la calzada, que habrían contribuido al despiste. La investigación continúa para esclarecer los detalles del incidente.