Una nueva subcultura llamada "therian", que agrupa a personas que se identifican espiritual e internamente con animales no humanos, comienza a tomar fuerza en Argentina, mezclando fenómenos virales con situaciones de tensión social. Recientemente, en Jesús María, Córdoba, se denunció un ataque en el que una adolescente de 14 años fue mordida en el tobillo por un joven que forma parte de esta comunidad.

Según la denuncia, la joven fue rodeada por un grupo de jóvenes con máscaras de animales como lobos o perros. Lo que al principio pareció un juego terminó en agresión cuando uno de ellos mordió a la adolescente, causándole una herida. El agresor estaba en un estado denominado "shift" dentro del grupo therian, que describe un momento de profunda conexión sensorial y comportamental con su animal interior, dejando de lado las conductas humanas habituales.

En paralelo a estos hechos, se difundió la creación de "Fyrulais", la primera escuela therian en el país. Esta academia, promocionada en redes sociales como TikTok e Instagram, ofrece talleres para quienes desean perfeccionar su identidad animal, enseñando modales y reacciones propias de especies como zorros o lobos.

Los integrantes de esta comunidad utilizan accesorios como colas, orejas y máscaras artesanales para manifestar su "animalidad" y suelen organizarse en grupos llamados "manadas". A diferencia de los "furries", quienes disfrutan del disfraz como hobby, los therians sostienen que su vínculo con el animal es intrínseco y espiritual.

El debate sobre los therians

La aparición de estos espacios y las manifestaciones públicas de los therians han generado un debate sobre la convivencia social y la seguridad. Especialistas indican que, en la mayoría de los casos, esta identificación no es un trastorno sino una exploración personal y una búsqueda de identidad, especialmente durante la adolescencia y juventud.

Por otro lado, la comunidad continúa organizando encuentros. Por ejemplo, a través de la cuenta de TikTok anita.tunenafavorita, se convocó a una reunión therian en Mendoza para el viernes 20 de febrero a las 16:30 en Plaza Independencia, con una sorprendente cantidad de reacciones y compartidos a pesar de tener solo 120 seguidores.

Therians en Argentina: escuela y denuncia por ataque en Córdoba

Este fenómeno sociocultural, que mezcla elementos de identidad, espiritualidad y comportamiento, sigue generando interés y controversia en la sociedad argentina, con la necesidad de un entendimiento más profundo desde ámbitos sociológicos, culturales y psicológicos.