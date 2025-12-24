¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 24 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SUPERSTICIÓN

Cinco gestos que pueden atraer mala energía en Nochebuena

Las creencias populares advierten sobre cinco gestos que pueden atraer conflictos o escasez en Navidad.

Por Redacción

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 a las 16:54
PUBLICIDAD

La Navidad es sinónimo de unión, regalos y buenos deseos, pero también está rodeada de supersticiones que, según las creencias populares, pueden marcar cómo será el año que comienza. Hay gestos y rituales que conviene evitar para no atraer mala energía ni escasez.

Entre las prácticas que se consideran negativas, se destacan cinco: pelear o discutir durante la cena, ya que se cree que inaugura el nuevo año con conflictos; brindar con la copa vacía, interpretado como un símbolo de mala suerte; usar platos descartables, visto como un gesto que atrae pobreza y falta de unión; tener la casa sucia, lo que bloquearía la abundancia en el cierre del año; e irse a dormir sin pedir un deseo, una tradición que conecta con la esperanza y los sueños.

Del otro lado, las supersticiones también sugieren qué sí hacer: compartir la mesa con seres queridos, agradecer lo vivido y brindar con alegría. Incluso recomiendan pronunciar una frase antes del brindis para atraer prosperidad: “Brindo por la abundancia, la salud y las oportunidades que llegan a mi vida en 2026”.

Según estas creencias, las palabras tienen fuerza especial en Navidad porque se asocian a la unión y los nuevos comienzos. Por eso, un brindis cargado de intención positiva puede ayudar a enfocar la mente en lo que se quiere manifestar, reemplazar pensamientos de escasez por abundancia y arrancar el año con optimismo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD