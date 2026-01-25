En el arranque de la jornada del domingo, Boca comienza su camino en el Torneo Apertura 2026 recibiendo a Deportivo Riestra en La Bombonera. Sin refuerzos y con la inclusión de Lucas Janson por las lesiones de los delanteros titulares, el Xeneize inicia un nuevo camino en el campeonato ante el Malevo, que redondeó un muy buen 2025 y buscará dar la sorpresa. Por ahora, es victoria por 1-0 con el tanto de cabeza de Lautaro Di Lollo.

Después de un primer tiempo con el 85% de la posesión de la pelota, la superioridad en el juego no fue la esperada para los de Claudio Úbeda, que a pesar de tener dos ocasiones muy claras salvadas por Ignacio Arce, tuvieron problemas para desmembrar un bloque defensivo de Riestra cuyo plan es muy claro: cerrar espacios lo máximo posible a la espera de una ocasión para lastimar. Por el momento, Boca no puede abrir el marcador.

El cabezazo goleador de Di Lollo

Cuando el encuentro se había complicado seriamente para Boca, otra vez la pelota parada lo sacó de apuros. El tiro libre desde el costado de Leandro Paredes desde la derecha cayó justo a la zona del área chica y allí Di Lollo arremetió con todo y metió un testazo que dejó sin chances a Arce para el grito aliviado de La Bombonera.

El gol anulado a Zeballos

Lo que parecía la apertura del marcador del Changuito terminó en una acción anulada. A los 8 minutos del complemento un córner de Leandro Paredes fue anticipado por Janson y enviado a la red por Exequiel Zeballos. No obstante, el ex Vélez anticipó metiendo la mano y así se lo indicó el línea a Sebastián Zunino, quien anuló la acción y amonestó al delantero.

Boca, muy cerca del primero

El dueño de casa tuvo las más claras en un primer tiempo donde se hizo cargo del partido y la pelota, pero por ahora no puede contra Ignacio Arce. El arquero, que antes le había tapado un cabezazo a Tomás Belmonte, hizo lo propio minutos después cuando Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en un córner. En el rebote de esa jugada el balón le quedó a Lautaro Blanco, que levantó la cabeza y buscó ponerla por arriba del '1' de Riestra, pero su intento dio en el palo.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Mariano Bracamonte; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Antony Alonso y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.

Cavani acompaña desde la tribuna

El uruguayo, uno de los tres delanteros lesionados de Boca, fue captado por la transmisión del partido en uno de los palcos. El Matador continúa peleando contra una lumbalgia que le impidió realizar la pretemporada con normalidad y lo excluyó del debut ante Riestra. Según varias fuentes partidarias, el atacante próximo a cumplir 39 años podría sumarse a entrenar con normalidad esta semana, apuntando a volver para la tercera jornada ante Newell's (el 1 de febrero), o por la cuarta ante Vélez (el 8 del mismo mes).

La previa

Habiendo dejado atrás una pretemporada en la que jugó dos cotejos amistosos con el empate en cero ante Millonarios de Bogotá y el triunfo ante Olimpia de Paraguay en San Nicolás por 2-1, el Xeneize buscará trasladar lo trabajado a la competencia oficial ante un Riestra que viene de una destacada campaña en 2025 y visitará por segunda vez en su historia La Bombonera.

A pesar de la llegada de Ángel Romero en las últimas horas, Boca hará su estreno sin caras nuevos pero con un cambio de esquema al 4-3-3. Otro de los cambios es la aparición de Ander Herrera como titular en este arranque del año. Úbeda buscará darle un funcionamiento más claro al equipo con el tándem del vasco y Leandro Paredes. El tercer volante esta tarde será Tomás Belmonte, que le ganó la pulseada de Milton Delgado y jugará desde el inicio.

La novedad principal en el once de Boca será la presencia de Janson como el 9. Mientras la dirigencia sigue buscando atacantes en el mercado de pases, hoy el ex Vélez es la única opción que tiene el entrenador ante las lesiones de Miguel Merentiel, Milton Giménez y los constantes problemas de espalda de Edinson Cavani.

Lucas Janson, el 9 menos pensado ante las lesiones de los delanteros titulares del Xeneize

Por su parte, tras cerrar una buena temporada el año pasado, Deportivo Riestra pretende hacer historia con su primer triunfo en La Bombonera luego de conseguir lo propio ante River en el Torneo Clausura. El Malevo, que sumó seis refuerzos, pero en los últimos días sufrió la salida de su histórico capitán, Miltón Céliz, que se marchó al Barcelona de Ecuador.