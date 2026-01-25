Luego del debut con victoria de Boca en el Torneo Apertura 2026 frente a Deportivo Riestra en La Bombonera, una mala noticia se confirmó para el Xeneize: Rodrigo Battaglia deberá someterse a una operación en el tendón de Aquiles y estará inactivo por al menos seis meses. El mediocampista decidió esto luego de reiterados problemas físicos en la zona y recuperación de esta cirugía lo alejará de las canchas al menos hasta agosto.

Así lo confirmó el propio Claudio Úbeda en conferencia de prensa: "Es quirúrgico, es una baja importante. No solo por lo que nos puede dar futbolísticamente, sino también por la personalidad y forma de ser dentro del grupo", expresó el entrenador de Boca luego del encuentro de hoy. A pesar de que en los últimos estudios que se realizó el volante no se detectó rotura del tendón, la decisión es para evitar problemas físicos a futuro ya que es una zona que lo venía molestando hace meses por un sobrehueso. De esta manera, se perderá lo que resta del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La ausencia de Battaglia se suma a las ya conocidas de Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez, quienes no pudieron estar en el debut pero no tendrán tanto tiempo afuera como el mediocampista. El primero, con un desgarro, todavía tendrá al menos otra semana afuera, mientras que los otros dos se recuperan de una lumbalgia y una pubalgia respectivamente. En el caso del último, está realizando un tratamiento que no ha avanzado lo esperado y podría ser otra que afronte una operación para combatir esta lesión.