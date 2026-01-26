El ex jugador de River Plate y el fútbol mexicano, Rubens Sambueza encabezó una jornada de fútbol formativo en Villa Pehuenia Moquehue, donde compartió su experiencia y valores con niños, niñas y jóvenes del fútbol local.

La cancha de Moquehue fue escenario de una destacada jornada de fútbol formativo que tuvo como protagonista principal al ex jugador y actual entrenador, oriundo de Zapala. La actividad estuvo orientada a fortalecer el desarrollo del fútbol local desde una mirada integral, priorizando el aprendizaje, la formación en valores y el entusiasmo por el deporte.

Durante el encuentro, Sambueza compartió su trayectoria, conocimientos y vivencias con los y las participantes, generando un espacio de intercambio y motivación que despertó gran interés entre jóvenes deportistas, entrenadores y familias. Su presencia aportó un fuerte componente inspirador, transmitiendo mensajes de esfuerzo, disciplina y compromiso dentro y fuera de la cancha.

Rubens Sambueza, oriundo de Zapala, quien estuvo acompañado por Luis Carnez, entrenador y preparador físico de Trenque Lauquen.

La jornada contó además con el acompañamiento de Luis Carnez, entrenador y preparador físico de Trenque Lauquen, quien colaboró en los aspectos técnicos y físicos del trabajo realizado.

El intendente Arturo de Gregorio subrayó la relevancia de la actividad y expresó, “Contar con la presencia de Rubens Sambueza es un enorme valor para nuestra comunidad. Su historia y experiencia representan un ejemplo para nuestros chicos y chicas, y refuerzan la importancia del deporte como herramienta de formación y construcción de valores”.

Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue se agradeció especialmente a Rubens Sambueza por su compromiso y generosidad al compartir su recorrido profesional; a Luis Carnez por su aporte; a los clubes Juventud y Chenque Co por su colaboración; a las familias que acompañaron la propuesta; y al equipo de la Dirección de Deportes, cuyo trabajo hizo posible esta significativa jornada para el crecimiento del fútbol formativo local.