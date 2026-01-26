¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 25 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ACTIVIDAD RECREATIVA

El zapalino Rubens Sambueza encabezó una jornada de fútbol formativo en Villa Pehuenia Moquehue

El ex futbolista profesional participó de un encuentro junto a niños y jóvenes, en una jornada enfocada en el aprendizaje, los valores y el fortalecimiento del fútbol local.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 22:28
PUBLICIDAD
Rubens Sambueza estuvo en Villa Pehuenia Moquehue

El ex jugador de River Plate y el fútbol mexicano, Rubens Sambueza encabezó una jornada de fútbol formativo en Villa Pehuenia Moquehue, donde compartió su experiencia y valores con niños, niñas y jóvenes del fútbol local.

La cancha de Moquehue fue escenario de una destacada jornada de fútbol formativo que tuvo como protagonista principal al ex jugador y actual entrenador, oriundo de Zapala. La actividad estuvo orientada a fortalecer el desarrollo del fútbol local desde una mirada integral, priorizando el aprendizaje, la formación en valores y el entusiasmo por el deporte.

Durante el encuentro, Sambueza compartió su trayectoria, conocimientos y vivencias con los y las participantes, generando un espacio de intercambio y motivación que despertó gran interés entre jóvenes deportistas, entrenadores y familias. Su presencia aportó un fuerte componente inspirador, transmitiendo mensajes de esfuerzo, disciplina y compromiso dentro y fuera de la cancha.

Rubens Sambueza, oriundo de Zapala, quien estuvo acompañado por Luis Carnez, entrenador y preparador físico de Trenque Lauquen.

La jornada contó además con el acompañamiento de Luis Carnez, entrenador y preparador físico de Trenque Lauquen, quien colaboró en los aspectos técnicos y físicos del trabajo realizado. 

El intendente Arturo de Gregorio subrayó la relevancia de la actividad y expresó, “Contar con la presencia de Rubens Sambueza es un enorme valor para nuestra comunidad. Su historia y experiencia representan un ejemplo para nuestros chicos y chicas, y refuerzan la importancia del deporte como herramienta de formación y construcción de valores”.

Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue se agradeció especialmente a Rubens Sambueza por su compromiso y generosidad al compartir su recorrido profesional; a Luis Carnez por su aporte; a los clubes Juventud y Chenque Co por su colaboración; a las familias que acompañaron la propuesta; y al equipo de la Dirección de Deportes, cuyo trabajo hizo posible esta significativa jornada para el crecimiento del fútbol formativo local.

El intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la comunidad

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD