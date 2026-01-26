El raid de partidos por la 1ª fecha del Torneo Apertura 2026 en la Liga Profesional llegó a su fin con dos partidos programados por la zona B: el debut del golpeado Argentinos Juniors que derrotó a Sarmiento 1 a 0 y el estreno en el fútbol grande para Estudiantes de Río Cuarto que perdió en su visita a Tigre 2 a 0.

Último dos de una larga lista de 30 encuentros que comenzaron a desarrollarse el jueves y no pararon de entregar distintas cuestiones, entre ellas la victoria de River y Boca, la derrota de Racing y San Lorenzo y el empate de Independiente ante el último campeón Estudiantes de La Plata.

Para Argentinos, ya desde el arranque era una situación difícil porque El Bicho se complicó en la Copa Argentina, donde fue eliminado entre semana por Midland en los penales. Último finalista de esa competición, la caída representó un golpe duro para los dirigidos por Nicolás Diez.

Sarmiento, por su parte, volvió a partir con la premisa de la Permanencia de la mano de un técnico como Facundo Sava que suele preparar buenas estructuras deportivas.

Facundo Sava, el técnico de Sarmiento de Junín.

La primera parte no fue buena por parte de ninguno de los dos, pero en el segundo tiempo, Argentinos acumuló méritos como para no sufrir tanto en la noche dominguera. Sin embargo, la apartición de Tomás Molina en el séptimo minuto del adicional inclinó la balanza para el que más había intentado de los dos.

En Victoria, mientras tanto, Tigre hizo ruido con la contratación de Gonzalo Pity Martínez en el mercado de pases. El 10 no estuvo disponible esta noche, pero es un nombre importante en la formación de Diego Dabove.

Enfrente estuvo el recientemente ascendido Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto cordobés deberá hacer pie rápidamente en primera división, en un momento de la temporada en que todo es ganancia para el León que sigue al mando del experimentado Iván Delfino y con nombres que buscan afianzarse en la máxima.

Estudiantes de Río Cuarto hace su estreno en el fútbol grande de la Argentina.

Sobre los 8 minutos del complemento, el dueño de casa llegó al gol por intermedio de Alan Barrionuevo y 12 más tarde amplió Jalil Elías para el 2 a 0 final del Matador sobre los cordobeses.

No jugó

Finalmente, Enzo Pérez formó parte de los convocados en Argentinos. El ex River fue reemplazado en el segundo tiempo de cruce ante Midland por Copa Argentina y se mostró fastidioso por la decisión del entrenador.

En su momento se creyó que había sido por una molestia muscular que lo condicionaba para los 40 minutos restantes del cruce, pero finalmente estuvo disponible para poner primera en la Liga Profesional desde el banco. En su lugar ingresó como titular Federico Fattori. El ex River no sumó minutos.